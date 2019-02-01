Плюсы и минусы живой музыки на мероприятии

В современности сложно представить праздник в Украине, который бы прошел без музыкального оформления. Некоторые люди любят потанцевать, другие – послушать приятные джазовые мелодии, третьи – спеть народные песни хором. Одним словом, музыка стала неотъемлемой частью любого события.
Также популярной стала такая услуга, как живая музыка. Различные мелодии будут звучать из инструментов, а исполнять композиции – реальный человек. Такое музыкальное сопровождение намного приятнее обычной музыки, которая играет из техники, пусть даже самой качественной.
Какие преимущества живых выступлений?
Заказчикам часто приходится выбирать между живыми выступлениями и использованием фонограммы. С одной стороны может показаться, что живое представление отличается многочисленными преимуществами, включая солидность и приятные впечатления гостей. Но с другой стороны, именно живое исполнение характеризуется таким понятием, как человеческий фактор. Если фонограмма и записанные композиции никогда не подведут, то человек вполне способен забыть слова или сбиться с ритма. Поэтому следует рассмотреть все преимущества и недостатки этого сервиса. Достоинства следующие:
1. Чувствительность зала. Музыканты представляют собой тонкие натуры, которые особенно остро реагируют на настроение гостей и зала. Они могут исполнить другие песни, которые не были запланированы изначально. И такая импровизация хорошо сказывается на общем впечатлении, поскольку гости точно останутся довольными.
2. Возможность интерактивной программы. Например, гости могут спеть самостоятельно, принять участие в неком живом караоке. Это тоже положительно сказывается на общем впечатлении от мероприятия.
Безусловно, живая музыка повлияет на настроение зала, всех гостей. Так они чувствуют свое непосредственное участие в проведении мероприятия. Кроме того, всегда можно попросить исполнить другую композицию, которую захотят ваши гости. Опытные музыканты всегда готовы подстроиться.
Нанять хороших музыкантов можно на сайте ria.biz. Ученики и опытные исполнители выставляют здесь свои объявления. Также вы сможете воспользоваться услугами компаний по организации различных мероприятий. Тогда специалисты сделают всю работу за вас.
Как быть с недостатками?
Что касается недостатков, то они присутствуют преимущественно в организационной части:
• Требуется сцена. Не все кафе или рестораны готовы таковую предложить, в некоторых заведениях она вовсе не предусмотрена. Поэтому придется сооружать временную сцену, что влечет за собой дополнительные подготовительные хлопоты и расходы;
• Нужно подготовить освещение. Если сцену соорудить можно достаточно быстро, равно как разобрать, то свет прожекторов подключить невозможно, если отсутствует питание с нужным напряжением. Уточнять этот момент необходимо в том заведении, где планируется проводить мероприятие;
• Установка и транспортировка оборудования. Доставлять оборудование ответственные музыканты будут самостоятельно. Но если сотрудничаете с новичками, тогда потребуется доставлять их музыкальное оборудование вам самим, либо дополнительно платить за транспортировку.
• Настройка звука. Не только оборудование музыкантов участвует в концерте, но и того заведения, где проводится мероприятие. Поэтому музыканты должны приехать заранее, чтобы подключить и синхронизировать между собой технику.
Несмотря на обилие недостатков и то, что стоимость проведения мероприятия с живой музыкой возрастает, жители Украины все-таки предпочитают не отказываться от такого удовольствия. Все затраты окупаются положительными эмоциями гостей.