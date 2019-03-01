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Зеленый листовой чай в интернет - магазине Кофеман

Спільна 07-бер, 2019, 19:429 prov 67
Фанаты зеленого чая считают его лекарством от всех бед. Традиция пить этот напиток, как и весь чай, зародилась в Китае много тысяч лет назад. В XI веке до нашей это благородное растение в Китае стали массово употреблять. Ему приписывали массу лечебных свойств, и небезосновательно. Со временем чаепитие трансформировалось в своеобразную философию. Постепенно чай стали приносить в качестве дара Будде, в храме такого угощение удостаивались особо важные посетители, а чайные деревья стали садить и выращивать на территории храмов и монастырей, которые традиционно строились на высоких склонах, среди гор, где много дождя и солнца.
Сегодня зеленый чай пьют, как ради вкуса, так и в лечебных целях. Он повышает умственную активность и мышление, также благотворно влияет при депрессии, воспалительных заболеваниях кишечника, потере веса и для лечения расстройств желудка (рвоты, диареи и тд.), головных болях.
Зеленый листовой чай в интернет - магазине Кофеман

Как изготовляют зеленый чая?
У растения есть некоторые части, которые благотворно влияют на организм человека, это листовая почка, лист и стебель. Именно из них производят зеленый чай, который попадает в наши магазины. Чай изготавливается путем пропаривания свежих листьев при высоких температурах. Во время этого процесса он может содержать важные молекулы, называемые полифенолами, которые, по-видимому, ответственны за многие преимущества зеленого чая. В зеленом чае содержится от 2% до 4% кофеина, который влияет на мышление и бдительность.Антиоксиданты и другие вещества в зеленом чае могут помочь защитить сердце и кровеносные сосуды.
Вообщем существует около 400 сортов зеленого чая, в зависимости от климата, способа обработки и происхождения. В больших масштабах зеленый чай выращивают в Индии, Китае, Шри-Ланке, Кении, Индонезии, Турции и Вьетнаме. Выбирая хороший чай, стоит обратить внимание на размер чайных листочков, также в смеси не должна присутствовать пыль либо остатки веточек, шелухи.
Как видим, на вкус зеленого чая влияет множество факторов. Но в любом случае качественный зеленый чай - это в первую очередь , хорошее самочувствие и настроение.
В Китае принято заваривать чай не в кипятке, а при температуре примерно 80 градусов, пьют чай не спеша, маленькими глотками, без сахара и других добавок, которые могут исказить истинный вкус и аромат. Настоящие гурманы считают, что заваривать чайные листья можно и нужно несколько раз, выпив три четверти содержимого, оставшуюся часть настоя нужно снова залить горячей водой.
Интернет магазин coffee-man.com.ua предлагает только качественный сертифицированный товар от лучших чайных производителей. На сайте представлены самые популярные марки, которые занимаются производством и импортом зеленого чая. Покупайте качественную продукцию!
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