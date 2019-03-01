Признаки старого матраса

Качественный матрас стоит дорого. Поэтому сознательно или нет его хозяева стремятся подольше поэксплуатировать изделие. Но ничто не вечно. Консультанты мебельных магазинов делятся проверенными признаками того, что пора покупать новый.
1. Срок годности.
Качественное изделие рассчитано на 20 лет эксплуатации. Но срок службы может существенно сократиться условиями эксплуатации. В комнате с высокой влажностью матрас быстрее выходит из строя.
Менять изделие пора, если:
● неприятный, грибковый запах;
● следы деформации на поверхности. ямки и вмятины;
● скрип пружин. В норме при повороте на кровати, подъеме не должны слышаться посторонние звуки с кровати. Если вас во сне будит скрип, то пора покупать новый матрас;
● выкрошивается наполнитель.
Дольше всех служат блочные матрасы с натуральным наполнителем из кокосового волокна. В отличие от шерсти он не аллерген и стоит бюджетно. Есть монолитные варианты вспененные.
2. Боль в спине
После сна на хорошем ортопедическом матрасе должна ощущаться легкость. Если утром чувствуете онемение, затекли шея или ноги – с матрасом проблема. Ортопедический матрас равномерно распределяет нагрузку тела. Есть изделия с разными зонами жесткости. Они массируют тело.
Особенно важно следить за самочувствием подростков. Они очень быстро растут и требуют качественного отдыха. Ортопеды рекомендуют для детей в период интенсивного роста выбирать изделия средней жесткости и следить, чтобы минимум на 10 см матрас был длиннее роста ребенка.
Иногда для улучшения качества сна стараются под старый деформированный матрас что-то подложить. Этого делать нельзя. Также нельзя испытывать даже новое изделие на прочность, прыгая на нем, стоять или активно играть.
3. Аллергия
Если не ухаживать за матрасом, не переворачивать его регулярно, не проветривать, то в наполнителе заводятся клещи. Они питаются ороговевшими частичками кожи. Клещи, а точнее продукты их жизнедеятельности — сильнейшие аллергены. Такой матрас будет выделять неприятный запах. Консультанты магазинов рекомендуют раз в год сдавать матрас в химчистку. А еще лучше через 10-15 лет купить новый.
4. Изменение веса
Резкое похудение или наоборот набор веса требует покупки нового матраса. Иначе вес будет неравномерно распределятся, а спина уставать. Консультанты мебельных магазинов советуют даже при беременности покупать новый матрас, чтобы будущая мама нормально высыпалась.
Если нет возможности приобрести новое изделие, то изначально покупайте двусторонний матрас с разными уровнями жесткости на каждой стороне.
Более 70% старых матрасов передаются другим членам семьи. Этого делать нельзя. Идеальный способ избавиться от старого изделия и не навредить окружающей среде — сдать на утилизацию или в пункт вторсырья в вашем городе.
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