Школяр з Полісся став переможцем всеукраїнської олімпіади

Учень з Варашу вдруге став найсильнішим в країні зі знання географії.Учень Вараської школи №3 Єгор Грушевий другий рік поспіль став переможцем ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Про це інформує rvnews.rv.ua. Минулого року учень здобув не одну перемогу. Він не лише переміг на Всеукраїнській олімпіаді, а став бронзовим призером Міжнародного рівня, представляючи національну команду України на учнівській олімпіаді з географії, що проходила в таїландському місті Канчанбурі.Минулого року учень став бронзовим призером на учнівській олімпіаді з географії в таїландському місті Канчанбурі.Хлопця до перемоги вела наставниця Валентина Чилій.