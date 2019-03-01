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Школяр з Полісся став переможцем всеукраїнської олімпіади

Спорт 25-бер, 2019, 14:269 prov 131
Учень з Варашу вдруге став найсильнішим в країні зі знання географії.
Школяр з Полісся став переможцем всеукраїнської олімпіади

Учень Вараської школи №3 Єгор Грушевий другий рік поспіль став переможцем ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Про це інформує rvnews.rv.ua. Минулого року учень здобув не одну перемогу. Він не лише переміг на Всеукраїнській олімпіаді, а став бронзовим призером Міжнародного рівня, представляючи національну команду України на учнівській олімпіаді з географії, що проходила в таїландському місті Канчанбурі.
Минулого року учень став бронзовим призером на учнівській олімпіаді з географії в таїландському місті Канчанбурі.
Хлопця до перемоги вела наставниця Валентина Чилій.
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