Где купить сельхозтехнику по хорошей цене

Сельхозтехника является краеугольным камнем любого аграрного бизнеса. От ее производительности и надежности зависит объем будущего урожая, качество итоговой продукции и естественно итоговая прибыль. Любой фермер сможет подтвердить, что хорошая техника окупается достаточно быстро.
Выбирая сельхозтехнику нужно полагаться на проверенную компанию и производителя. Ведь она стоит немалых денег, так же, как и запчасти для нее. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать специализацию сельскохозяйственной деятельности, а также то, в каких условиях будут выполняться работы, и какие территории будут обрабатываться.
Продажа сельхозтехники на сегодняшний день набрала приличные обороты. Это связано с увеличением популярности аграрного бизнеса, ввиду небольшой конкуренции по сравнению с другими отраслями. Однако отнестись к покупке агрегата нужно крайне ответственно, ведь неправильно подобранная машина может не только быть бесполезной, а и вовсе вредоносной.
Разобрать принцип выбора сельхозтехники можно на одном из самых популярных агрегатов – сеялке. Ее подбор за последние годы стал значительно сложнее, это связано с техническим прогрессом: сеялки бывают разных видов и конструкций, каждая оснащена определенным набором дополнительных функций.
Что нужно учитывать при выборе сельхозтехники: разбор на примере сеялки
Размеры. Они бывают от 6 до 48 рядов, 1 ряд засеивает- 40 Га земли за 10 дней, 12 рядов засеивает 480 га земли за 10 дней;
Требуемое расстояние между рядами. Стандартное равно 76 сантиметрам. Но в последнее время популярно используется узкое междурядье (38, 50) см;
Подача семян. Сеялки с подачей семян порциями работают медленнее, чем модели, которые имеют стандартный семенной бункер;
Аппарат для высеивания. Его задача точно обеспечить разделение семян;
Система, перекрывающая ряды. Она предотвращает засеивание одного, и того же ряда дважды;
Механизм для внесения удобрений;
Сила прижима. Нужна для сошников сеялки с двумя дисками, что бы они погружались на определенную глубину;
Очиститель рядов. Производит очищение рядов от остатков;
Система заделки. Нужна для правильной заделки выравнивания борозды после дисков, тем самым оставляя семена на местах, где они были засеяны.
Где выгоднее всего приобретать сельхозтехнику в Украине
Покупать аграрное оборудование надежнее всего в профильных магазинах, там она зачастую и дешевле. В Украине реализацией разного вида сельхозтехники и запчастей к ней занимается компания ЭкипАгро. Они длительное время работают на с/х рынке и успели завоевать доверие многих отечественных аграриев.