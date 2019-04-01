Що таке здоровий спосіб життя?

Кожна людина на планеті Земля мріє про здорове життя. Деякі докладають до цього величезні зусилля, намагаючись якомога більше приділити увагу їжі, спорту, відпочинку і сну. Однак є й ті, які намагаються вести здорове життя, але допускають помилки.Дуже багато часу люди проводять на різного роду виробництвох, в офісах і. т. д. Охорона праці відіграє вежливу роль для здоровя співробітників. Сучасні методики та програми навчання з охорони працi дозволяють враховувати специфіку підприємства замовника і тим самим забезпечити найбільш ефективне навчання, щоб запобігти нещасним випадкам на виробництві.У більшості людей це поняття викликає асоціацію з чимось нудним, нецікавим або навіть забороненим. Але варто зауважити, що це зовсім не так. Здоровий спосіб життя допомагає людині здійснювати свої завдання і плани, досягати поставленої мети, відмінно виглядати, мати гарне самопочуття і бути успішним. ЗСЖ - це енергія, спрямована на трудову, громадську, сімейно-побутову, досуговую форму життєвої діяльності людини. Також можна сказати, що це людський навик, що включає здатність здійснювати певні дії (або навпаки, відмовитися від їх виконання), які ведуть до збереження здоров'я, його поліпшення і попередження різних захворювань.За даними медичних фахівців здоров'я людини на 50-55% без сумніву залежить від його способу життєдіяльності, інші впливові фактори мають такий розподіл:• 20% - зовнішнє середовище;• 18-20% - спадкові захворювання;• 8-10% - рівень охорони здоров'я.Важливі складові здорового способу життяДля підтримки і збереження здоров'я, а також довгого творчого життя, людина повинна свідомо сформувати сукупність звичок, спрямованих на це. Існує докладний опис основних складових ЗСЖ.Отже, перше і особливо важливе місце займає денний розпорядок. В добі є певні періоди для максимальної дієздатності: з 8.00 - 13.00 та з 16.00 - 19.00. Причому сну необхідно приділяти не менше ніж від 7 годин щодня.Важливе увагу в ЗСЖ варто приділити особисту гігієну. Для цього рекомендується щоденне прийняття душу (двічі в день), чистка зубів після прийняття їжі протягом 3-5-ти хв., Використання зубної нитки і полоскання рота. А також відвідування в якості профілактики стоматолога кожні 6 місяців.Не варто забувати і про правильне харчування. Їжу слід вживати регулярно (від 3 до 4 разів на день), не переїдати, не наїдатися перед сном, бажано знизити споживання солі, легких вуглеводів (солодощів), дотримуватися вживання тільки свіжих продуктів після ретельної обробки.На четвертому місці фізичне навантаження. Щодня вранці потрібно виконувати гімнастику і більше гуляти на свіжому повітрі. Регулярна ходьба сприяє поліпшенню самопочуття і підвищенню працездатності людини.П'яте місце в здоровому способі життя займає чергування праці з відпочинком. Можна брати участь в іграх, плавати в басейні, відпочивати на пляжі, кататися на санках.І найголовніше - шосте місце - відмова і відсутність шкідливих звичок. Бо усі знають, що великої шкоди виходить саме від них.Як показує практика, фундаментом міцного здоров'я вже в зрілих роках є створення здорового способу життя ще в ранньому дитинстві. Тому ЗСЖ є індивідуальною системою дій людини, спрямованих на зміцнення і підтримку особистого здоров'я.