Курортный Бердянск

Расположен в южной части Украины, на побережье Азовского моря. Несмотря на небольшие размеры, город посещает огромное количество туристов и отдыхающих. Приезжие останавливаются, чтобы насладиться морским воздухом и посмотреть интересные достопримечательности, а также комфортно отдохнуть на косе. Многие останавливаются в мини-отели "Амальтея", где обеспечат Вам незабываемый отдых на Азовском море. Зздесь Вы забудете о городской суете, получите впечатления и заряд бодрости на весь год!
Развлечения
Набережная – популярное место для гуляний у местных жителей и отдыхающих. Днем от палящего солнца, они спасаются морскими процедурами на песочных пляжах. В вечернее время, когда спадает жара, выходят на променады. Здесь устанавливают палатки для продажи различных сувенирных изделий и всевозможных гастрономических изысков. Вареные раки к пиву, вяленая тарань, фруктовые кислородные коктейли, мороженое на любой вкус. Аромат шашлыка на свежем воздухе заманивает прохожих. Огромный парк с каруселями, игровые увлекательные конкурсы, занимают территорию, которую невозможно обойти за день. Множество лавочек, где туристы останавливаются, чтобы сфотографироваться на память, возле необычных сказочных фигур.
Бердянский Аквапарк развлекательный комплекс. Площадью в 5 га, может вместить 4000 тыс. человек одновременно. Разделен на участки, где каждый выберет подходящий. Для маленьких посетителей есть отдельная зона акватории с мелким бассейном. Невысокие спуски с надувными горками. Недалеко расположено кафе, можно выпить охлажденный лимонад и подкрепиться. Гигантские аттракционы от 12 до 17 метров ждут бесстрашных и рисковых героев. Для взрослых установлены ванны с гидромассажем. Современные душевые кабинки, где можно ополоснуться под прохладными струями воды, комфортные раздевалки, отделы для хранения личных вещей. Неподалеку располагается крытая охраняемая стоянка автомобилей и автобусов.
Памятники
Бычок кормилец – на квадратном каменном постаменте, удобно пристроился азовский головастик с поднятым хвостом. Интересная фигурка посвящена главному рыбацкому ремеслу – ловле рыбы. Невзрачная рыбешка, стала настоящей спасительницей от массового голода в трудные послевоенные годы. На Украине признали период 30 – х искусственным геноцидом народа. На ней и сейчас держится благосостояние людей Приморского края. Тысячи кораблей ежедневно выплывают в море для промысла ценного продукта, попадающего на прилавки магазинов и рынков в сушеном и жареном виде.
Жаба – символ скупости, зависти и жадности. Скульптуру установили в 2007 году, земноводное весит 250 кг и состоит из бронзы. Изготовителем является региональный завод гидравлического оборудования. Высота достигает до 2 м, композиция представляет мерзкую лягушку, устроившуюся на человеческих головах, с мобильными телефонами, пачкой денег, олицетворяет людские пороки. По старинному приданию, нужно потереть жабий нос, тогда удача и благополучие будут сопровождать постоянно.
Солнечные часы – появились в 2001 на бульваре, одни из самых крупных в Европе. Круглый белоснежный циферблат, выложенный мраморной плиткой, диаметром 6 м и стрелкой в центре. Стрела обращена на северную часть, под углом 46, 8 градусов. Идея создания воплотилась в жизнь, благодаря горожанину, который преподавал уроки изобразительного искусства в педагогическом институте.
Уютный курортный город принесет массу впечатлений и доставит удовольствие. Многообразие достопримечательностей, грязелечебницы и санатории, частные пансионаты, готовы принимать гостей.