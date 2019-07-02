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Спортсмени з Рівненщини отримали ордени і звання від Президента

Спорт 17-лип, 2019, 09:489 prov 64
Трьох спортсменів з Рівненщини відзначив Президент Володимир Зеленський за високі спортивні результати на II Європейських іграх у м.Мінську
Спортсмени з Рівненщини отримали ордени і звання від Президента

Так, орденом княгині Ольги II ступеня нагороджено чемпіонку з легкої атлетики Наталю Прищепу. Тренеру спортсменки Андрію Попеляєву присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Срібний призер зі стрільби кульової Олег Омельчук нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті Глави держави.
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