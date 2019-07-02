Спортсмени з Рівненщини отримали ордени і звання від Президента

Трьох спортсменів з Рівненщини відзначив Президент Володимир Зеленський за високі спортивні результати на II Європейських іграх у м.МінськуТак, орденом княгині Ольги II ступеня нагороджено чемпіонку з легкої атлетики Наталю Прищепу. Тренеру спортсменки Андрію Попеляєву присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».Срібний призер зі стрільби кульової Олег Омельчук нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.Відповідний Указ оприлюднено на сайті Глави держави.