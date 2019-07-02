Самые простые и веселые зимние развлечения – санки

Что может быть веселее и прекраснее игр на свежем морозном воздухе?! Каждому знакомы зимние забавы – снежки, коньки, лыжи и, конечно же, санки. Чтобы с пользой и удовольствием проводить досуг в зимнее время достаточно купить детские санки, которые сегодня предлагаются в широчайшем ассортименте. Современные производители предлагают яркие расцветки, оригинальный дизайн и широкий выбор моделей санок из разных материалов.
Самыми распространенными материалами для изготовления санок являются металл, дерево, пластик. Металлические санки отличаются долговечностью, прочностью, но имеют большой вес. Более легкими являются алюминиевые модели санок. Сегодня есть возможность приобрести санки складные и со съемными спинками.
Кроме того, санки металлические имеют конструктивные отличия полозьев – трубчатые и плоские. Широкие плоские полозья отличаются хорошим скольжением по любой поверхности, трубчатые – более прочные. Прелестным необычным видом отличаются деревянные санки – красивые формы, изогнутые полозья манят в сказку.
Однако, санки из бука и березы недолговечны, громоздки и тяжелы, быстро выходят из строя под воздействием влаги и холода. Универсальностью и практичностью отличаются пластиковые санки, которые сегодня можно купить разных видов – снегокаты, снегомобили, ледянки, тюбинги. При выборе пластиковых санок следует обращать внимание на вид пластика (некоторые виды пластика становятся хрупкими при температуре ниже – 20 градусов).
Стиль, практичность и красота зимней экипировки
Для активного отдыха в зимнее время необходимо иметь специальную экипировку, которая позволит свободно двигаться и при этом обеспечит теплом. Куртки для лыжного спорта и занятий сноубордингом это высокотехнологичный продукт, созданный с учетом всех требований.
Инновационные материалы (мембранные ткани), используемые при пошиве курток, отличаются водонепроницаемостью, хорошо сохраняют тепло, при всем этом, обеспечивают отличную вентиляцию. Качественные куртки для сноубординга должны быть комфортными, удобными, просторными, не сковывать движений.
Обязательно должны иметь специальную «юбку», которая надежно защитит от попадания снега и задувания ветра. Помимо этого, хорошая куртка имеет утяжки снизу, на рукавах, капюшоне и плотные манжеты, а также специальные крепежи для пристегивания штанов. Также куртки могут иметь флисовые подстежки, различные карманы, светоотражающие вставки, эластичные манжеты с прорезью для пальца.