Монтаж пластиковых труб

Пластиковые трубы от аналогичных изделий из других материалов отличаются ценовой доступностью, надежностью, износостойкостью, простотой сборки. Наиболее востребованной давно стала продукция из полипропилена и поливинилхлорида. которые, несмотря на то, что появились недавно, успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Они нашли широкое применение в разводке трубопроводов систем водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. К ним легко можно припаять фильтр для бассейна и другое сопутствующее оборудование при строительстве искусственного резервуара для купания, если выполнять необходимые рекомендации. Большой выбор пластиковых труб тут: http://www.planetaplast.com/katalog-tovara/polietilenovye-truby/.
Как правильно устанавливать пластиковые трубы – советы
Соединение элементов между собой осуществляется с помощью сварки или клея, а также с использованием фитингов компрессионного и прессового типов. Способ монтажа пластиковых изделий зависит от материала их изготовления и назначения. Чтобы трубопровод получился надежным и долговечным, при выполнении его монтажа необходимо соблюдать некоторые несложные правила.
Соединения с сантехническими приборами следует производить с использованием гибких рукавов. При установке водосточных магистралей кронштейны монтируют на расстоянии друг от друга в 2 м. На входе трубы в здание обязательно осуществляют монтаж кранов и другой запорной арматуры.
Водопроводные изделия из пластика необходимо укладывать с минимальным количеством соединений, например одним отрезком, а канализационные - с небольшим уклоном в сторону стояка. Также стоит учитывать, что для монтажа новой магистрали и в том случае, если требуется подключить оборудование для бассейнов, цены на которое зависит от ряда факторов (производителя, вида и назначения), лучше всего использовать полипропиленовые изделия. Они имеют гладкую поверхность внутренних стенок, на которых не образуются солевые отложения.
Полиэтиленовые изделия больше подойдут для трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. И в этом случае стоит выбирать продукцию с армирующим слоем из алюминия.