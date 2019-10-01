Підтримка українським захисникам від жителів Рівненщини – понад 260 мільйонів гривень

Рівненська область 11-жов, 2019, 09:309 prov 78

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Рівненській області, за дев’ять місяців 2019 року платники податків краю перерахували до держбюджету 261 млн. 533 тис.грн. військового збору. За словами в.о. начальника податкової служби області Надії Друзюк, зазначений результат на 45,4 млн. грн. перевищує минулорічний показник.

«Збільшення надходжень військового збору є показником підвищення соціальних стандартів та сумління роботодавців області, котрі виплачують заробітну плату з дотриманням вимог трудового законодавства. Відповідальне ставлення до нарахування та сплати військового збору - вагомий внесок спрямований зміцнення захисту державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України», - зазначає в.о. начальника ГУ ДПС у Рівненській області Надія Друзюк.

Нагадуємо, що платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Ставка військового збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування. До об’єкта оподаткування військовим збором, окрім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться і ряд інших. Зокрема – це орендна плата, виграші в державній або недержавній грошовій лотереї, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини тощо.

Головне управління ДПС у Рівненській області.