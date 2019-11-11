Почему квартиры в Борисполе лучше арендовать через агентство?

Аренда квартир как на вторичке, так и в новострое связана с определенными рисками. Многие работают без договора и напрямую с домовладельцем. Всё это ставит арендаторов в безвыходную ситуацию, при которой у него нет никаких прав и полномочий. Съемщик может лишиться всего и по итогу остаться без средств для поиска нового жилья.
Долгосрочная аренда сродни покупке квартиры. Нужно учитывать массу нюансов и деталей. Без этого рассчитывать на выгодные условия не приходится. Нужно брать в расчет, как состояние жилья, так и компетентность самого арендодателя.
Аренда квартиры в Борисполе пройдет безопаснее, если сотрудничать с профессиональной компанией. Речь идет об агентствах. Их не нужно путать с предложениями от частных риэлторов, которые в том числе часто обманывают клиентов.
Какие гарантии дает команда агентства?
В свое распоряжение клиент получает готовую базу объектов. Это квартиры, которые проверены со всех сторон. Предполагается как техническое состояние жилья, так и юридические аспекты.
В Украине широко распространена практика субаренды. В этом случае съемщик пересдает квартиру без ведома реального владельца. Когда тот узнает о нелегальном жильце, арендатор теряет как деньги, так и крышу над головой.
Сотрудник компании защитит от этого и предоставит ряд дополнительных плюсов:
• Обилие вариантов. Агентство работает именно со вторичкой. Это значит, что клиент компании получает десятки разных квартир. Это поможет выбрать жилье в удобном районе и с удобной транспортной развязкой.
• Бесплатная консультация. Это выгодно для тех, кто приезжает в новый для себя город. Специалист компании расскажет о том, как правильно снимать квартиру и в каком районе лучше условия.
• Моментальное оформление договоров. Одним из важных преимуществ становится то, что заключить сделку можно в этот же день. У риэлтора на руках имеются все документы и контакты реального владельца. При этом клиент компании может не беспокоиться о том, что понравившуюся ему квартиру кто-то уведет и снимет раньше.
• Юридическая прозрачность. С арендатором и арендодателем заключается официальный договор. В документе учитываются требования двух сторон. Кроме того, в распоряжение съемщика попадает квартира, у которой нет проблем по коммунальным счетам и каким-то кредитным обязательствам.
• Постоянное сопровождение. Профессиональный риэлтор ведет сделку до ее окончания. Даже если квартира снимается на несколько месяцев, агент организации будет постоянно находиться на связи. Это значительно снижает риск появления форс-мажорных ситуаций.
Какие квартиры в Борисполе считаются самыми выгодными?
Оптимальный вариант – это съем жилья на вторичке в уже готовом микрорайоне. Их не стоит путать с теми, рядом с которыми возводятся новостройки. Это гарантирует для новых жителей постоянные проблемы с транспортом, шумом и грязью.
В Борисполе не составит труда найти дома, которые находятся в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, основных магистралей города, торговых центров, школ и больниц. При этом из-за обилия вариантов и самого статуса вторички не придется много переплачивать.
Профессиональный риэлтор предлагает обратить внимание на первые этажи пятиэтажек. Тут за комфортные деньги можно снять четырехкомнатную квартиру с ремонтом. Но помимо этого в помещении будет все, что нужно для уютного проживания. Это касается медиа и бытовой техники, мебели и дизайнерских аксессуаров, а также ремонта и косметической отделки.