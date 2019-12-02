Європа. Наша стара добра Європа

Старий світ, дійсно, Старі. Майже в кожному місті Європи є багато пам'ятників, що датуються кількома століттями. Маленькі села колись були столицями королівств. Країни Європи не такі вже й великі, але ж деякі з них були колись центром імперій.
Європа, площа якої 10 400 000 км, може запропонувати туристам набагато більше, ніж більшість інших регіонів світу. Навряд чи існує щось, чого не можна буде знайти в одному з таких мегаполісів, як Лондон, Париж, Рим чи Берлін.
Південна Європа пропонує великий вибір пляжів і «Dolce Vita»: хорошу їжу, гарну погоду, красивих людей, чарівні міста і селища. Зовсім не дивно, що Португалія, Італія, Іспанія, Греція та Франція очолюють список найпопулярніших місць відпочинку.
З 1989 року Центральна і Східна Європа теж стали дуже популярними місцями відпочинку. Тури вихідного дня https://tangotravel.com.ua/aktsiini-tury/aktsiia-na-vik-end/ попонують безліч маршрутів. Такі чудові міста, як Прага, Мінськ, Будапешт, Белград, Любляна, Москва, Єреван і Санкт-Петербурзі все більше і більше приваблюють туристів. У самому серці Європи знаходиться Німеччина, найбільш густонаселена країна в Західній Європі. Романтичні замки, красива природа, швидкий темп життя в великих містах, таких як Мюнхен, Кельн і Франкфурт, відмінні автомагістралі чекають вас в Німеччині.
Південніше Німеччини - Альпи. Ідеальне місце для катання на лижах, а Австрія і Швейцарія можуть запропонувати навіть набагато більше. Наприклад, Відень, столиця Австрії вважається одним з найкрасивіших міст в світі.
У північній частий Європи не так холодно, як ви думаєте. Стокгольм, Копенгаген і Гельсінкі є одними з найприємніших місць для відвідування в літні місяці. Народ тут - спокійний і дуже доброзичливий, багате культурне життя.
Великобританія, Ірландія, острів Мен і Нормандські острови мають особливу, острівну, ментальність, що змушує вас повертатися. Кельтський дух все ще дає про себе знати в численних аспектах життя в Шотландії, Ірландії, острова Мен і в графстві Корнуолл, а в Уельсі скрізь присутній дух друїдів. На Нормандських островах відчувається близькість з історією Нормандії і Брітані, хоча культура і їжа, скоріше, англійські.
У Західній Європі все добре обдумано і організовано, легко дістатися з А в В, але цей комфорт має недолік: ви повинні за нього платити. Проте, не дивлячись на високі ціни в Європі, є багато доступних способів добре провести час, не вельми зменшуючи банківського рахунку.
Наприклад, можна поїхати на поїзді всією сім'єю з Данії в Швейцарію менше, ніж за 25 євро. Навряд чи в світі є інший такий регіон, де можна так легко подорожувати автостопом, як в Центральній Європі: в Німеччині при вдалому збігу обставин, можна проїхати в день 1000 км!
Наша стара добра Європа, з величезною кількістю можливостей для мандрівника, різноманітністю культур і місць від урбаністичних мегаполісів до найкрасивіших пейзажів. Скільки ж красивого, приємного і незабутнього таїть в собі подорож до Європи.