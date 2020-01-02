Вони змогли: бізнес герої мого краю

Рівненська область 15-січ, 2020, 16:199 prov 0

Конкурс журналістських матеріалів «Вони змогли: бізнес герої мого краю»

Всеукраїнський фінансовий сайт maanimo.com ініціює конкурс робіт «Вони змогли: бізнес-герої мого краю», завдяки якому ми прагнемо розповісти про найбільш успішні приклади підприємництва у вашому регіоні.

Формат – журналістські тексти будь-якого жанру (репортаж, оповідання, інтерв'ю) про реальні приклади створення конкурентних підприємств, сімейного бізнесу, індивідуальної справи в регіонах України, які мають соціальне значення для певного населеного пункту.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно:

1. Перейти на конкурсну сторінку - https://maanimo.com/projects/business-heroes та зареєструватися в спеціальній формі для зворотного зв’язку.

2. Написати роботу та надіслати на пошту business-heroes@maanimo.com. Обов’язково вказати тему повідомлення «Бізнес герої мого краю».

Вимоги до робіт максимально прості:

1. Обсяг роботи до 7000 символів (3 сторінки А4);

2. Декілька фотографій гарної якості;

3. Виключно економічна тематика з прикладами соціального внеску бізнесменів.

Кінцевий термін подачі робіт – 15 березня.

Підсумки конкурсу та оголошення переможців відбудуться 20 березня.

Роботи, які відповідатимуть редакційним вимогам, будуть опубліковані на сайті maanimo, а найкращі будуть відзначені подарунками:

• Подорож на двох в Єгипет або Турцію;

• Сертифікат на купівлю техніки в мережі побутової техніки на 5000 грн;

• Безпровідні навушники або колонки.

Давайте разом поширювати історії успішних бізнес-проєктів в Україні!