Ландшафтні роботи та догляд за рослинами

При проведенні благоустрою території необхідно в першу чергу розробити Дендроплан який буде включати в себе обсяг озеленення, асортимент дерев і чагарників, квіткових культур і площ газону, стиль ландшафтного дизайну. Також необхідно провести аналіз ґрунту на ділянці, схематично визначити місця висадки рослин з урахуванням розташування будинків, споруд, доріжок.
На стадії проектування враховуються кліматичні умови даної території, порівнявши їх з вимогами рослин які оптимально в них приживлюються, адже навіть саме найгарніше і найдорожче озеленення нічого неварте, якщо рослини прийдуть в непридатність вже після одного року висадки. Враховується також практичність і раціональне використання території, що супроводжується висадкою плодових дерев, які не тільки чудово вписуються в екстер’єр, але і приносять гарні смачні та поживні плоди.
Стилів ландшафтного дизайну є безліч, основні з них сімейний стиль, стиль модерн, стиль натургарден, мінімалізм, класичний стиль, вільний стиль або змішаний. Кожний вид стилю відрізняється своїм духом, красотою світосприйняття, спокоєм та комфортом її власників.
Перед висадкою рослин проводиться очистка ділянки від сміття, валка старих дерев з викорчовуванням, знищення бур'янів гербіцидами, культивація ділянки з додаванням торфу, гіпсу або вапна, планування рельєфу, формування клумб, квітників, бордюрів, альпійських гірок, систем автоматичного поливу, декоративних водоймищ, тощо.
При посадці рослин враховується вимоги рослин до сонця, час посадки, підготовка місця посадки, приготування кореневої системи, підживлення перед посадкою, наповнення ями родючою землею, полив після посадки, мульчування, укриття рослин на зиму. Найкраще висаджувати посадковий матеріал в холодну вологу та похмуру погоду. При застосуванні сучасної агротехніки виникає можливість садіння як взимку так і влітку.
Листяні деревні рослини найкраще висаджувати весною, періодом садіння хвойних дерев вважається час появи нових приростів, тобто час від половини квітня до половини травня. Осіння посадка хвойних рослин крім модрини проходить від серпня до початку жовтня. Вимоги до посадки і догляду за рослинами визначаються із їх ознак наведених наукою дендрологією, як розділом ботаніки, знання яких обов’язкове при проведенні ландшафтних робіт.
Подальший догляд за рослинами є теж в край важливою складовою, адже яким би не була якісно проведена посадка рослин вона потребує кваліфікованого догляду, що є запорукою красивої та плодоносної ділянки.
Догляд за рослинами це комплекс дій які потрібно зробити в залежності від особливостей сорту, природніх умов, виду шкідників та хвороб що в основному включає в себе обробку дерев і чагарників проти шкідників, підживлення, обрізка дерев, укриття на зиму, підливання, підстригання, прополювання.
Комплексне обслуговування території командою кваліфікованих спеціалістів яке включає весь спектр ландшафтних робіт та догляду за рослинами є запорукою гарної та стильної території, плодоносного саду, веселого настрою, здоров’я та душевного спокою їх власників на довгі і довгі роки.