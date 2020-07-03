НБУ вводить в обіг пам'ятну монету «Стародавнє місто Дубно»

Національний банк з 28 липня 2020 року вводить в обіг пам'ятну монету «Стародавнє місто Дубно» номіналом 5 гривень. Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Присвячена місту, яке вперше згадується під 1100 роком, центру удільного князівства на Волині – місту Дубно (Дубен), яке в усі історичні часи було на перехресті важливих історичних і політичних подій, торговельних шляхів, одним із центрів духовного життя краю. Дубно як місто розбудоване князями Острозькими – можновладними і впливовими особами на політичній арені Європи XV–XVII ст», – йдеться в повідомленні.
Монета зроблена з нейзильберу, вводиться в обіг із 28 липня 2020 року. Номінал 5 гривень, роздрібна ціна – 40 гривень. Тираж – 35 000 штук.
На аверсі монети розміщено: угорі напис Україна, під яким – малий Державний Герб України та праворуч рік карбування монети – 2020; ліворуч на дзеркальному тлі зображено Костянтина Острозького, праворуч від якого – герб Острозьких та номінал монети – 5 на тлі стилізованого Дубенського замку; унизу праворуч на тлі стилізованих хвиль напис – Костянтин/ Острозький; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу по центу).
На реверсі монети вгорі праворуч – герб міста Дубно; на дзеркальному тлі абрису Дубенського замку зображено композицію з найцікавіших культових споруд міста Дубно, унизу праворуч на дзеркальному тлі написи: Дубно/ 920/ років.
Раніше повідомлялося, що НБУ провів аукціон із продажу монет «1075 років з часу правління княгині Ольги».