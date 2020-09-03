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«Цветное» отопление вашего дома – выбираем краску для батареи

Порадниця 19-сен, 2020, 11:059 prov 803
Покраска батареи отопления процесс не только важный, но и увлекательный. Для того, чтобы сделать эту работу на высшем уровне понадобится не только овладеть минимальным умением к покраске, но и подобрать правильные материалы и инструменты.
Прежде всего необходимо позаботиться о выборе подходящей краски. Краска по металлу в Околоремонта - правильный выбор. Ее должны отличать особые свойства: устойчивость к высокой температуре, достаточно плотное сцепление с металлом и химические соединения, которые препятствуют появлению коррозии.
Простые краски и эмали вполне подойдут. Температура, которую они выдерживают, превышает девяносто градусов, что как раз подходит к элементам центрального отопления. Однако такими красками можно красить только батареи, которые отключены. Иначе после покраски могут появиться трещины или краска может сползти. Есть еще и такие краски, которыми можно красить и работающие батареи.
Делая выбор в пользу краски, следует остановиться на ее составе:
1. Эмаль по металлу Sniezka. Такая краска быстро сохнет, около двух часов, а после высыхания обладает прекрасными моющимися свойствами. Поэтому идеальна такая эмаль будет для кухонных батарей. Есть и минусы: сильный химический запах, поэтому стоит обеспечить достойное проветривание.

2. Краска на основе акрила. Эта краска отлично подходит для помещений повышенной влажности. Она достаточно устойчива к высоким показателям температур и не обладает сильным запахом.
После выбора краски нужно подготовить необходимый инструмент: наждачная бумага, кисть с натуральной щетиной, а также резиновые перчатки и респиратор. К выбору кисти отнеситесь ответственно: она должна быть с длинной ручкой для удобного прокрашивания батареи в труднодоступных местах. Иногда для распыления краски используют краскопульт.
Если батареи отопления были уже покрашены до ваших преобразований, то следует предварительно зашкурить их при помощи наждачной бумаги и удалить пыль.
Красят же саму батарею в два слоя: сначала дают высохнуть первому слою, а потом наносят второй. Не забудьте зашкурить и отполировать первый слой, до нанесения второго.
При соблюдении данной инструкции батарея не станет покрываться пятнами и расходиться неровным покрытием. Слой будет ровным и красивым, как будто работу выполнял специально приглашенный мастер, услуги которого по покраске будут средней или даже высокой стоимости. Дерзайте! И такая батарея прослужит вам долгие годы!
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