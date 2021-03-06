Гімнастки із Рівного перемагають у Всеукраїнських турнірах

Так, у Львові на VII Дитячому турнірі з художньої гімнастики "Тріумф 2021" (500 учасниць) наші дівчата здобули 10 медалей. Зі срібною медаллю додому повернулася Вероніка Волинець та Маргарита Сімонова. Бронзу виграли Софія Юхим, Каріна Дмитрук, Саша Голова, Анна Сичова, Саша Коваленко, Христина Тлумак, Аріна Сорока, Ліза Бабич.Паралельно на вихідних представниці СК "Золота осінь" за медалі боролись у Миколаєві на III Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики "Шлях до зірок" (360 учасниць). З-поміж 19 команд рівнянки також показали достойний результат. Золото виграла Глікерія Мельник. другі місця посіли Софія Боровська, Настя Берник та Валерія Овдійчук. Бронзові медалі до скарбнички поклали Марія Федчик та Ольга Королюк.