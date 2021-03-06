Рівне:

В Рівному встановлено незаконний обіг підакцизних товарів на суму понад мільйон гривень.

Рівненська область 17-мар, 2021, 16:529 prov 0

Співробітниками ГУ ДФС у Рівненській області в ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «СПИРТ» вилучено з обігу близько 339 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 250 літрів контрафактного спирту та 18 622 пачок цигарок. Більшість вилучених тютюнових виробів були без марок акцизного податку встановленого зразка, а окремі з марками, що містили ознаки підробки. Даний факт встановлений оперативниками на території одного з оптових ринків м. Рівне.

Попередньо встановлено, що закупівлю підакцизної групи товарів суб?єкт господарської діяльності здійснював за допомогою Інтернет-мережі та телефонних менеджерів.

Орієнтовна вартість фальсифікату становить понад 1057,6 тис. гривень.

Олександр Якимець,
Заступник начальника ВОАЗ ГУ ДФС у Рівненській області.

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