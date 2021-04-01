За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 335 хворих з COVID-19, з них у:





Рівненському районі – 231 (м. Рівне – 99, м. Здолбунів – 15, м. Березне – 12, м. Острог - 8, м. Костопіль - 9, м. Корець – 6, смт Гоща, с. Малушка - 4, с. Новий Корець – 4, с. Бабин – 4, с. Тучин - 4, с. Весняне – 3, с. Бармаки - 3, с. Іваничі - 3, с. М. Стидень – 2, с. Збуж – 2, с. Богдашів - 2, с. Здовбиця - 2, с. Б. Криниця - 2, с. Яблунне - 2, с. Орлівка - 2, с. Тишиця - 2, с. Бадівка - 2, с. Оженин - 2, с. Симонів - 2, с. Дмитрівка - 2, с. Горбаків, с. Синів, с. Посягва, с. Зарічне, с. Полівці, с. Дроздів, с. Слобідка, с. Вілія, с. Бродівське, с. Бистричі, с. Білка, с. Адамівка, с. Великі Селища, с. Городище, с. Шпанів, с. Колоденка, с. Квасилів, с. Городище, с. Грушвиця, с. П'ятигори, с. Корчів’я, с. Дюксин, с. Маща, с. Голови, с. Злазне, с. Городище, Коловерти, с. Даничів, с. Морозівка, с. Бриків, с. Головниця, с. Користь);

Дубенському районі – 52 (м. Дубно - 20, м. Радивилів – 2, смт Млинів – 10, с. Підгайці – 6, с. Новоселівка – 3, с. Зарічне – 2, с. Дружба, с. Сестрятин, с. Козин, с. Бортниця, с. Птича, с. Дубовиця, с. Буща, с. Мартинівка, с. Владиславівка);

Вараському районі – 27 (м. Вараш, смт Рафалівка – 6, смт Зарічне – 6, смт Володимирець – 5, с. Серники – 2, с. Чаква, с. Чучеве, с. Красносілля, с. Тиховиж, с. Іванчиці, с. Новорічиця, с. Борове);

Сарненському районі – 25 (смт Рокитне - 7, смт Томашгород - 3, с. Остки - 3, с. Біловіж - 2, с. Миляч – 2, с. Осницьк, с. Карпилівка, с. Масевичі, с. Лугове, с. Велюнь, с. Лютинськ, с. Золоте, с. Городище).

Вік хворих від 9 місяців до 89 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 57 133 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 1 909 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 61,03 %.

Наразі 1 107 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 393 - у важкому стані, 65 - в реанімації, 21 хворий підключені до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 157 громадян, а 98 - виписали.

В області зареєстровано 737 летальних випадків спричинених COVID-19. Померли 74-річна жителька с. Берестя Сарненського району, 71-річний мешканець с. Грем’яче Рівненського району, 53-річний житель с. Опарипси, 59-річний житель смт Демидівка, 68-річний мешканець с. Боремель Дубенського району, 62-річний житель смт Рокитне, 81-річна сарненчанка, 70 та 74-річні рівнянки.

Одужало 50 693 осіб. За останню добу подолали хворобу 119 жителів області.

Протягом доби проведено 3 453 тестів: 1220 ПЛР, 656 ІФА та 1577 швидкими тестами.

Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 30 березня:

