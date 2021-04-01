За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 335 хворих з COVID-19

- Рівненському районі – 231 (м. Рівне – 99, м. Здолбунів – 15, м. Березне – 12, м. Острог - 8, м. Костопіль - 9, м. Корець – 6, смт Гоща, с. Малушка - 4, с. Новий Корець – 4, с. Бабин – 4, с. Тучин - 4, с. Весняне – 3, с. Бармаки - 3, с. Іваничі - 3, с. М. Стидень – 2, с. Збуж – 2, с. Богдашів - 2, с. Здовбиця - 2, с. Б. Криниця - 2, с. Яблунне - 2, с. Орлівка - 2, с. Тишиця - 2, с. Бадівка - 2, с. Оженин - 2, с. Симонів - 2, с. Дмитрівка - 2, с. Горбаків, с. Синів, с. Посягва, с. Зарічне, с. Полівці, с. Дроздів, с. Слобідка, с. Вілія, с. Бродівське, с. Бистричі, с. Білка, с. Адамівка, с. Великі Селища, с. Городище, с. Шпанів, с. Колоденка, с. Квасилів, с. Городище, с. Грушвиця, с. П'ятигори, с. Корчів’я, с. Дюксин, с. Маща, с. Голови, с. Злазне, с. Городище, Коловерти, с. Даничів, с. Морозівка, с. Бриків, с. Головниця, с. Користь);
- Дубенському районі – 52 (м. Дубно - 20, м. Радивилів – 2, смт Млинів – 10, с. Підгайці – 6, с. Новоселівка – 3, с. Зарічне – 2, с. Дружба, с. Сестрятин, с. Козин, с. Бортниця, с. Птича, с. Дубовиця, с. Буща, с. Мартинівка, с. Владиславівка);
- Вараському районі – 27 (м. Вараш, смт Рафалівка – 6, смт Зарічне – 6, смт Володимирець – 5, с. Серники – 2, с. Чаква, с. Чучеве, с. Красносілля, с. Тиховиж, с. Іванчиці, с. Новорічиця, с. Борове);
- Сарненському районі – 25 (смт Рокитне - 7, смт Томашгород - 3, с. Остки - 3, с. Біловіж - 2, с. Миляч – 2, с. Осницьк, с. Карпилівка, с. Масевичі, с. Лугове, с. Велюнь, с. Лютинськ, с. Золоте, с. Городище).
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 57 133 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 1 909 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 61,03 %.
Наразі 1 107 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 393 - у важкому стані, 65 - в реанімації, 21 хворий підключені до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 157 громадян, а 98 - виписали.
В області зареєстровано 737 летальних випадків спричинених COVID-19. Померли 74-річна жителька с. Берестя Сарненського району, 71-річний мешканець с. Грем’яче Рівненського району, 53-річний житель с. Опарипси, 59-річний житель смт Демидівка, 68-річний мешканець с. Боремель Дубенського району, 62-річний житель смт Рокитне, 81-річна сарненчанка, 70 та 74-річні рівнянки.
Одужало 50 693 осіб. За останню добу подолали хворобу 119 жителів області.
Протягом доби проведено 3 453 тестів: 1220 ПЛР, 656 ІФА та 1577 швидкими тестами.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 30 березня:
В області визначено 15 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19:№ п/пНазва закладуЗагальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ% заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою1КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради33078,792КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради17572,003КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради18065,004КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради12075,835КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради12552,806КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради1931,587КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради11560,878КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради8088,759КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради8949,4410КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради4597,7811КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради10686,7912КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради9073,3313КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради5422,2214КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради5056,0015КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради10335,92 Всього:168167,22 В області визначено 4 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19:№ п/пНазва закладуЗагальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ% заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою1КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради664,552КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради244,173КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради586,904КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради8033,75 Всього:22815,35Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі:190961,03
Прес-служба РОДА