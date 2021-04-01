Бесплатные игры в онлайн казино — возможно ли такое?

Азартные игры в классическом понимании всегда предполагают какую-либо ставку и риск ее потерять. Именно это является одним из основных источников тех эмоций, которые так привлекают людей. Поэтому, когда онлайн казино предлагают поиграть бесплатно, причем с возможностью неплохого выигрыша, большинству людей не сразу понятно, что кроется за такими предложениями — хитрая маркетинговая уловка или реальная щедрость заведения.

Ознакомительный режим

Демо режим сегодня можно найти на практически любой интернет площадке. Для его запуска достаточно просто нажать на нужную кнопку, не нужно ни за что платить, вносить на счет депозит и даже проходить регистрацию. Это во всех смыслах бесплатная игра, которая доступна и в игровых автоматах, и на рулетке и в карточных играх — во всех эмуляторах, представленных на сайте конкретного казино.

К плюсам демо режима стоит отнести:

отсутствие денежного риска, ведь не нужно не только платить, но и регистрироваться (например, фриспины без депозита, также не требующие вложений, можно получить только при условии создания игрового профиля);

разработчики утверждают, что в бесплатной игре автоматы работают точно так же, как и при совершении денежных ставок. Это позволяет опытным гемблерам изучить работу слотов без вложений, что может пригодиться впоследствии, когда придет время ставок на реальные деньги;

новичкам в гемблинге демо режим дает отличную возможность освоиться в обращении с игровыми автоматами, узнать правила и особенности;

современные слоты отличаются качественной графикой и анимацией, поэтому режим бесплатной игры — неплохой способ приятно провести время.

Есть и очевидные минусы:

выиграть реальные деньги, как, впрочем, и проиграть, в этом режиме невозможно по определению;

накал эмоций в бесплатной игре никогда не будет таким же, как при игре на деньги.

Игра бесплатна, а выигрыш — реален

Такое соотношение очень часто встречается в современных онлайн казино. Потому что бездепозитные бонусы никакого первого депозита вносить не требуют, однако дают возможность делать вполне реальные ставки и выигрывать вполне реальные деньги. Это так называемые приветственные бонусы, которые в наше время щедро раздаются заведениями просто за то, что человек прошел регистрацию на сайте.

Сами награды могут быть такими:

фриспины за подтверждение телефона, электронной почты или завершения регистрации другим способом. Чаще всего азартные заведения накладывают ограничения на бесплатные вращения: по игровым автоматам, лимитам выигрыша, по времени;

скретч-карты, которые позволяют моментально выиграть приз;

некоторая сумма на специальный бонусный счет. Просто так вывести эти деньги на свою карту не получится, ведь казино предлагает «бесплатную игру», а не «бесплатные деньги». Это означает, что тратить подаренную сумму на игру можно, а чтобы вывести нужно выполнить ряд условий.

Ограничения на вывод оправданы нежеланием онлайн казино терять деньги просто так, к тому же в игровой среде активно работают «охотники за бонусами», профессионально выискивающие и использующие все лазейки в бонусной системе.

В хороших заведениях ограничивающие условия сбалансированы таким образом, чтобы, с одной стороны, порадовать нового игрока и удержать его на площадке, а с другой — исключить возможность злоупотреблений.

Чаще всего бонусные денежные подарки ограничиваются вейджером. Это условие, по которому полученную как бонус сумму нужно отыграть некоторое количество раз. Обращаем внимание, что отыграть — не означает проиграть, достаточно поставить на кон. Обозначается вейджер как, например, х30 — то есть подаренные деньги нужно будет «прокрутить» на автоматах тридцать раз, после чего выигрыш с легким сердцем можно выводить.