20 липня 1941 р. отаман Тарас Бульба-Боровець своїм наказом № 2 створив загін Українська повстанська армія "Поліська Січ"

Сьогодні ми можемо впевнено сказати про велику національну свідомість поліщуків, які створили свою власну армію та піднялися на боротьбу між чотирьох вогнів ( фашистська Німеччина, радянська армія, радянські партизани, польська Армія Крайова) у далекому 1941-му. Михайло Грушевський у своїй історичній праці назвав « Галичину - оплотом українства…», але я переконана, якби великий історик та політичний діяч жив у роки ІІ світової, то він сказав би те саме і про Полісся…

Активні дії “бульбівців” почалися з весни 42-го.

Памятник Т. Боровцю. м. Березне Рівненська область

У 1941-1943 рр. їхній "отаман" контролював більшу частину своєї малої Батьківщини, сучасної Рівненської області. Найбільше його бійців було зосередженого навколо Сарн, Рокитного, Костополя, Рівного і вже згаданого Олевська.

“Бульба” прожив довге, змістовне і сповнене пригод життя, витримавши 2 концтабори, пройшовши у Другій світовій війні бойовий шлях справжнього українського отамана. Він знав, де і коли треба брати усю відповідальність на себе, а де варто відійти в сторону й поступитися власними амбіціями.

Народився у багатодітній сім’ї. Не маючи змоги навчатись у школі через скрутне матеріальне становище сім’ї, Тарас Боровець наполегливо займався самоосвітою. У 1930 р. служив у польській армії. Разом із друзями заснував підпільне товариство «Українське національне відродження», головним завданням якого було навчання молоді української культури та освіти. За активну громадську позицію Т. Боровця польська влада запроторила у концтабір «Береза Картузька». Відбувши в ньому 9 місяців, він надалі був змушений проживати у Польщі.

Фото музею імені Т. Боровця у школі в рідному йому селі Бистричі Березнівського району.

Тараса Боровця кілька разів заарештовували польські спецслужби, в 1934-35 рр. ув’язнили у Березі Картузькій. Під час більшовицької окупації продовжував роботу з організації націоналістичного підпілля на Поліссі й Волині.

Із початком Другої світової війни Тарас Боровець повертається в Україну. Він створює військове формування Український Повстанчий відділ «Поліська Січ». У кінці серпня 1941 року її чисельність були близько 700 вояків (два курені), а у вересні була скорочена до 300-400 вояків.

Боровець організовував та брав участь у військових операціях проти радянських військ у 1941-ому році та проти німців у 1942-43 рр.

Після конфлікту із бандерівцями головна команда «Поліської Січі» змінила назву на Українську народну революційну армію.

У 1943 р. німці заарештували Тараса Бульбу-Боровця і відправили до концтабору Заксенхаузен у Німеччині. Після виходу звідти він жив у Мюнхені.

З 1948 р. жив в еміграції у Канаді, потім у США. Видавав журнал "Меч і воля", створив Українську національну гвардію. Автор спогадів "Армія без держави".

Помер 15 травня 1981 р. в лікарні м. Нью-Йорк (США).

Радянська пропаганда завжди подавала Боровця (власне як і усіх націоналістів), як анархіста, отаманчика, зрадника, бандита. Ще й сьогодні є багато "аналітиків" та диванних експертів відносно наших українських героїв. Але перед тим, як кинути камінь в подібного історичного діяча, хай кожен подумає і скаже, як би він поступив в той час: чи пожертвував би собою, власною родиною спокоєм і здоров'ям заради того, щоб у вогні війни не лише заявити на весь світ, а й відстоювати ідею незалежності своєї держави? Або, що я сьогодні особисто зробив для своєї нації?

"Генерал-хорунжому Тарасу Боровцю (Бульбі)" Тарас Житинський, Назар Волощук, Бульба Бенд. - YouTube

Ой наступила та чорна хмара

На козацький край...

Ой то не хмара – вража навала

Йшла в наш тихий рай.



Зайди-чекісти, хижі нацисти,

Ще й нещасний лях

Від хліба-солі, рідної волі

Йшли нас визволять.



Ворог грабує, палить, мордує

І в ясир веде...

Хто Вкраїну проти руїни

В бій нас поведе?



"Ой не журися, рідная мати,

Ще нам не кінець!" –

За рідну волю кличе до бою

Бульба-Боровець.



Ми ще розвієм чорнії хмари,

Безпросвітну ніч:

Вся наша сила, наша надія –

Це Поліська Січ!



Ой загриміли визвольні громи,

З ночі стався день –

Це Тарас Бульба, батько-отаман

Січ у бій веде.



Ой не забудуть рейхскомісари,

Ні політруки,

Як за свободу свого народу

Йшли поліщуки.





Світлана Коток.







