На Рівненщині 89 сиріт забезпечать житлом за державні гроші

Рівненська область 06-окт, 2021, 08:449 prov 62

На Рівненщині покращують житлові умови для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Це стало можливим завдяки державній субвенції.

? Нагадаємо, цьогоріч для області виділили 40,3 мільйона гривень на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

? «Щороку сума на житло для цієї категорії дітей зростає. Так, у 2018 році виділили 13 мільйонів гривень, торік – 33 мільйони, а цьогоріч вже трохи більше 40 мільйонів гривень. Таким чином, все більше осіб цієї категорії зможуть стати власниками свого помешкання», - пояснила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.

? Сьогодні регіональна комісія з питань розподілу субвенції внесла зміни до переліку осіб, які отримають грошову компенсацію на придбання житла.

? Річ у тім, що раніше цей перелік був затверджений, відповідно до пропозицій, які надали територіальні громади. Але у подальшому виявили факти, які впливають на використання коштів. Зокрема, з’ясувалось, що дехто втратив таке право, дехто надав додаткову інформацію про інвалідність, зміну прізвища тощо.

? В результаті компенсацію на придбання жила отримає 89 жителів Рівненщини, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.