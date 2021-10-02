Індик - птаха № 1 у раціоні корисного харчування

Люди по різному ставляться до свого здоров’я: дехто нехтує ним, інші - багато витрачають грошей, щоб підтримувати себе у формі, купувати правильну їжу і вести здоровий спосіб життя. Коли ми погано почуваємось, то це впливає на те, що ми робимо, як ми думаємо. Біблія багато говорить про здоров’я, про тримання в чистоті і святості не лише душу, а й чіткі вказівки про харчування. Бог так піклувався про ізраїльський народ, - навіть у Старому Заповіті дає чіткі установи, конкретно вказує - які птахи та тварини можна вживати, а які – нечисті, бо харчування впливає не лише на фізичний, а й психічний стан людини.

Вчені вирішили розібратися в причинах того, чому Бог так ретельно розділив тварин на чистих і нечистих в Старому Заповіті. І хоча в Новому Заповіті сказано, що не те що входить в людину в середину, а те що виходить з її уст оскверняє її, коли наука дізналася з часом причини різних людських хвороб – дослідники були вражені точним відбором на чисті (корисні для людини) та нечисті (шкідливі) птахів і тварин у книзі Второзаконня та Левит ще до нашої ери.

Адже неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі. Більше ніж куріння, високий тиск та будь-який інший фактор ризику. Кожна п’ята смерть у світі трапляється саме через те, що люди не їдять здорову їжу. Причина - занадто багато солі, недостатньо цільнозернових продуктів та свіжих фруктів. Також люди споживають дуже мало горіхів, насіння, свіжих овочів, жирних кислот та клітковини. І в 81,5 випадків - хвороби виникають на тлі того, що вживає людина.

(Втор. 14: 9 Лев. 11: 9) — «чистими у воді є ті тварини і риби, що мають плавці або плавники». Сюди входять такі тварини і риби, як лосось, окунь, форель, мерланг, короп і багато інших. У морі лосось харчується оселедцем і піщанкою. Лосось відноситься до м’ясоїдних видів риби і харчується дрібними безхребетними і зоопланктоном в ранньому віці. Короп харчується в місцях багатих рослинною і тваринною їжею, водною рослинністю, молюсками, рачками, черв’ячками і іншими дрібними організмами.

Нечистими є усі ті , «хто не має плавців та луски, не їжте, нечисте воно для вас» (Втор. 14:10). Велика категорія, що включає в себе значну кількість різноманітних риб, ракоподібних і інших морських мешканців, таких як акули, риба-меч, зубатка, кити, дельфіни, креветки, краби, лобстери, морські молюски, устриці і багато інших.

Наприклад - сом немає луски. Сом харчується не тільки дрібною і ослабілою рибкою, але і деякою іншою їжею: раками, хробаками, молюсками, жабами, дрібним водоплавним птахом, різноманітними харчовими відходами, тому його, поряд зі щукою, ще називають санітаром річок, бо він харчується і потопельниками((. Існує чимало інформації про гігантських сомів, які повзають по дні і сягають навіть 250–300 кг. Риба - меч, також не має луски. Рибні постачальники практично ніколи не замовляють рибу-меч: на відміну від своїх клієнтів вони бачили триметрових черв’яків, які в ній живуть. Практично всі осетрові ведуть донний спосіб життя, харчуючись хробаками, молюсками, личинками комах, рибою і т.д. Креветки збирають паразитів з поверхні тіла і в роті, вистригають омертвілі тканини. Краби — харчуються падаллю, безхребетними, дрібними ракоподібними, черв’яками, водоростями. (Харчовими відходами пінни). За своєю трофічною спеціалізацією краби детритофаги, тобто харчуються в основному органічною падаллю — мертвими морськими тваринами і їх залишками. Тому в місцях роботи рибопереробного флоту, там де за борт летять відходи переробки, бенкет горою не тільки у чайок, а й у крабів. Коренеголові ракоподібні — все тіло краба, зараженого кореноголовим рачком Sacculina, пронизане розгалуженим, як коріння рослин, відростками паразита. Вони обплітають всі внутрішні органи хазяїна — кишечник, статеві залози, нервову систему, всмоктуються в мускулатуру. Насправді саме устриці активно і ефективно очищають воду, поїдають надлишок водоростей і планктону, а також осад на дні. У процесі свого життя устриці (як і мідії) пропускають через себе величезну кількість води, тому вбирають в себе з неї весь хімічний бруд. Крім того, вони можуть накопичувати в собі сильну отруту — саксітоксін, який володіє нервово паралітичою дією, їх навіть називають молюсками-фільтрами.

Отже, не дарма членам королівської сім'ї не можна харчуватися ракоподібними і молюсками. Відомо, що ними легко отруїтися. Наприклад, креветки, краби і раки харчуються всім, що гниє на дні морському. Мідії та устриці фільтрують через себе тонни води, а в результаті самі насичуються важкими металами і всім тим, від чого чистять воду.

А люди поїдають устриць — це відомий у всьому світі морський делікатес.

Протягом двох годин, устриці повністю очистили воду в своєму акваріумі. Відомо, що устриці можуть очищати від 75 до 200 літрів води на добу. За словами вчених, дана здатність приносить величезну користь екосистемі. А тепер – увага: то яким чином можна пояснити таку обізнаність у правильному виборі для харчування в давні часи, що медики, дієтологи і вчені підтвердили лише у ХХ столітті?

Бог не випадково заборонив вживати в їжу ці види водних мешканців. Медики знають, що ці види риби і ракоподібних можуть накопичувати в собі значну кількість важких металів, а також містити природні отруйні речовини. Для людей вони можуть виявитися згубними. Ми приносимо шкоди навколишньому середовищу, вживаючи ці заборонені види. Крім того, нечисті риби часто харчуються падаллю чистих, приносячи тим самим користь екології. Інша риба, у якої відсутня луска, часто допомагає в очищенні поверхні річок і озер.

Птахи також Бог поділив для людей на чисті і не чисті.

До чистих відносяться птиці, у яких є дзьоб та зоб. І на першому місці, хто б ви думали? Індик, саме ця не лише гарна птаха, яку тримали для прикраси в дворі, а й вона посідає перше місце по користі м'яса.

Далі - голуби і голубки. Наші предки тримали голубів, як свійських птахів. До речі, дуже розумних, які були ще і меседжами, бо вони слугували для листування. На черзі – кури, качки, гуси.

Левит 11: 13-19 «З птахів гребуйте цих (не повинно їх їсти, гидота вони): орла, грифа і морського орла, пугача, пелікана, чаплі, всякого крука за родом його, страуса, і сови, і яструба за родом його, лебедя.» Грифи, чайки, ворони — відносяться до падальників і від інших хижих птахів відрізняються тим, що полюють на пташенят, вбивають ослаблених і хворих птахів і дрібних тварин. Харчуються мертвими птахами та іншою падаллю. Яструби, сови, пелікани полюють на дрібних і середніх ссавців, птахів, комах, щурів, мишей, жаб, які можуть переносити хвороби до людей.

У Бога були серйозні причини забороняти нам вживати в їжу м’ясо цих птахів. Однією з найбільш очевидних є те, що більшість, якщо не всі з цих птахів харчуються падаллю. Це означає, що вони їдять, в тому числі, і м’ясо мертвих тварин. Це не обіцяє людині, яка їсть це м’ясо, нічого хорошого, оскільки їх м’ясо може виявитися джерелом якого-небудь захворювання. В їх організмі також міститися ферменти, що допомагають їм перетравлювати цю падаль і м’ясо інших нечистих тварин, які можуть виявитися згубними для людини.

Наука дізнається все більше фактів про поширення вірусних захворювань через нечистих птахів. На практиці виходить, що від нечистих захворювання розповсюджуються на чистих птахів, як, наприклад, в Гонконзі, де качок часто вирощують поряд зі свинями. Від свиней віруси передаються до мігруючих нечистих птахів, які, в свою чергу, є ланкою в ланцюзі харчування людини. Також час від часу є нові вогнища хвороб серед народів Центральної і Південної Африки, Азії, так як ці народи вживають кажанів, які є вампірами - п'ють кров з інших тварин. Вживання кажанів, ящерів - панголінів, верблюдів та інших тварин час від часу викликали малі чи великі епідемії серед людей. Щорічно БВРС діагностують у кількох сотень людей, причому всі випадки локалізовані на території Аравійського півострова. Більшість хворих контактували з верблюдами або вживали верблюже м'ясо у їжу.

Левит 11: 1-3 Втор. 14: 3-6 «Дозволяється їсти м’ясо корів, оленів, буйволів, а також кіз і овець, і сарни, антилопи, і жираф у геральдиці». Кози, вівці, сарни, олені, корови — травоїдні.

Кров тварин також не годиться в їжу. У Левіті 7: 22-24 говориться, що ми не повинні їсти жиру з будь-яких з перерахованих вище тварин, а також з тварин, які померли своєю смертю або убитих іншою твариною.

Тут Бог говорить нам не приймати в їжу м’ясо таких тварин, як свині, кролики, верблюди і коні. Це є дуже вагомою причиною для того, щоб не їсти їх м’ясо. Верблюди — травоїдні тварини, вони харчуються в основному колючими рослинами, сухою травою і чагарниками.

Деякі скептики критикували біблійну заборону на кролика, але ж в ньому виявлені пуринові основи, які, потрапляючи в організм, перетворюються в сечову кислоту, яка осідаючи в суглобах і сухожиллях, пошкоджує їх, викликаючи артрит, подагру, нервово-артритичний діатез у дітей до року.

Більш того, амінокислоти з м’яса кролика, переварюючи в кишечнику, перетворюються в синильні кислоти, роблячи осередок в організмі, таким чином, більш кислим. Для деяких хворіб, особливо шлунково-кишкового тракту, цей факт має принципове значення. Тому тримайте кроликів лише декоративних.

Медики з’ясували, що подібні тварини можуть викликати різні захворювання. Беручи в їжу м’ясо цих тварин, ми піддаємо небезпеці наше серце, печінку та інші органи. Свині — всеїдні: вживають коріння, черв’яки, їдять падаль, дрібну звірину, в тому числі і своє потомство.

І сьогодні свині є переносником більшої кількості захворювань людині, ніж будь-яка інша тварина. Медикам відомо, що існує зв’язок між свининою, що приймається людиною в їжу, і захворюваннями печінки. До цих захворювань схильні навіть діти. Не має значення, в якій чистоті утримуються свині, це не применшує ризик цирозу печінки. Тим же людям, які приймають алкоголь і їдять свинину, слід пам’ятати, що для них ризик захворювань печінки збільшується в кілька разів. Але все одно, основною причиною цирозу все-таки залишається свинина.

Левит 11: 20-23 — Деяким з нас може здатися дивним їсти жуків, проте, для деяких людей в світі сарана є частиною їх щоденного раціону. Якщо ви дуже голодні, ви теж можете спробувати. Бог дозволяє приймати в їжу сарану, цвіркунів і коників.

У біблійні часи бідні люди, які не могли собі дозволити їсти м’ясо, могли споживати певний вид сарани. В наші дні сарану ще їдять араби. Відірвавши їй ніжки, крила і голову, її занурюють в борошно і потім смажать у вершковій або рослинній олії.

Один арабський письменник давав у своїй книзі докладний опис, схожий з кулінарним рецептом. "Сарану їдять і свіжою, і заготовленою про запас, відірвавши у неї лапки і крила, підсмаживши і зваривши її …"

Відомий і такий факт: колись в Багдаді в періоди навали сарани падали ціни на м’ясо. Це не дивно, адже м’ясо сарани має велику поживну цінність: 46% білка, 4,5% жиру, кальцій, фосфор і т. д.

Деякі гурмани порівнюють смак сарани зі смаком смажених каштанів, інші порівнюють його з курячим м’ясом.

Левіт 11:27 — Не можна приймати в їжу кішок, собак та інших чотириногих, які ходять на лапах.

Левит 11: 29-31 Левит 11: 41-42 У цьому місці Бог говорить нам не їсти тварин, подібних зміям, ящіркам, щурам, мишам, мурашкам, черв’якам і багатьом іншим, що відносяться до ряду гризунів, рептилій і жуків. Втім, багато хто з нас в будь-якому випадку не їли б цього.

Як показали дослідження тварини, які Бог відділив від нечистих можна сміливо їсти, але тварини які Бог заборонив їсти, на жаль, майже всі ці тварини є чистильниками в природі. Вони часто є переносниками різних хвороб, носіями паразитів і т.д.

«Ось закон про худобу, і про птаство, про всіх тварин, що живуть у водах, і про всіх тварин, плазунів по землі, щоб відрізняти нечистих між чистими, і тварин, яких можна їсти, від тварин, що не їсться» (Лев. 11: 46-47).

Також неодноразово у Святому Письмі згадується про мед та молоко, як корисні і потрібні продукти. Наприклад: "Я дам тобі землю, у якій тече мед з молоком..."

Отож, сьогодні вчені і дієтологи радять знайти час зважати і на такі рекомендації.