Скіфське золото повернеться до України

Апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення повернути експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» на територію суверенної держави Україна. Однак чотири кримських музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" – мають право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції « Крим – золотий острів у Чорному морі» («скіфське золото») мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

У жовтні 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відведення судді через підтвердження зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама пройшли вирішальні дебати сторін.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.