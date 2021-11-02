Страховка за границей: особенности оформления и использования

Про туристическую страховку заходит речь всякий раз, как путешественник планирует ехать за пределы украинской территории. Дело в том, что нашему здоровью может быть нанесен вред везде. Но если в Украине стоимость врачебной консультации и лечения понятна и предсказуема, то за границей счет за подобные услуги может быть очень внушительным. Так зачем же в этом случае нужна туристическая страховка?

Смысл заграничного полиса: что он делает

Путешественник, который приобрел подобный документ, в базовом варианте может рассчитывать на компенсацию медицинских расходов. Т.е. если ему нужно обратиться в клинику за рубежом и провести там какое-то лечение, он может — при условии соблюдения всех правил и сроков обращения — рассчитывать на полную или частичную финансовую компенсацию, которая осуществляется одним из двух способов:

турист самостоятельно оплачивает все необходимые счета за границей, а на родине предъявляет соответствующие подтверждающие документы для начисления компенсации;

клиника выставляет счет непосредственно страховой компании, которая его оплачивает; турист в этом случае вообще ничего не должен тратить.

Выбор одного из двух способов обусловлен исключительно внутренней политикой фирмы. Страховку за границей можно приобрести онлайн на нашем сайте, просто введя необходимые данные и оплатив стоимость полиса.

Стоимость страхования

Цена готового продукта зависит от нескольких факторов, поэтому предсказать ее просто невозможно: всё зависит от того, что нужно конкретному путешественнику. Итак, на цену влияет следующее:

Количество заявителей и возраст каждого из них. Срок пребывания за границей. Целевая страна назначения. Количество событий, которые нужно застраховать дополнительно.

Поясним по поводу последнего вопроса. Дело в том, что «по умолчанию» компенсируется стоимость оказания базовой медицинской помощи. Сюда не включается, например, вред здоровью, нанесенный при занятиях активными видами спорта, или какие-то неожиданности, которые произошли еще в поездке, до прибытия в страну назначения.

Что здесь имеется в виду? Вы можете застраховать задержку или потерю багажа, кражу документов, задержку или отмену рейса и т.д. Кроме того, если вы за пределами украинской территории хотите заниматься активными видами спорта, вы не только должны указать этот факт при оформлении полиса, но еще и перечислить все виды спорта, которыми вы планируете заниматься.

Да, всё это, конечно, увеличивает цену страховки, но и путешествие делает значительно более безопасным.