З'явилась інша версія вбивства Ярослава Сивого

У Києві вбили відомого рівнянина Ярослава Сивого. Народився у багатодітній сім'ї, де головною цінністю завжди були порядність, людяність і доброта. Слова матері, Марії Захарівни "Люби, сину людей, добре працюй, і вони тебе любитимуть, а недруги твої розіб'ються об твою роботу".

Керівник правління санаторію з Рівненщини відвідував Київ. Увечері 20 грудня він нібито піймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. Відтоді родина не мала від нього звістки. І от за тиждень виявилося, що чоловіка жорстоко вбили, а тіло викинули у лісосмузі за межами столиці.

Вбивство рівнянина у Києві: усі відомі подробиці

Злочин стався ввечері 20 грудня у Києві. Чоловік ніби то піймав таксі та попросив довезти його до готелю. Водій та ще один чоловік, який також сидів в авто, погодилися.

Дорогою вони якимсь чином помітили, що у клієнта є з собою значна сума грошей – вирішили її привласнити. Як з'ясувало слідство:

Зловмисники спланували начебто необхідну зупинку.

Один із них пересів на заднє сидіння до рівнянина, а далі почав його бити кулаками та скляною пляшкою по голові.

Чоловік втратив свідомість. Зловмисники забрали у нього гроші, телефон, сумку, банківські карти.

Побитого ж відвезли у Бучанський район за межі столиці й кинули у лісосмузі непритомним та зі звязаними руками й ногами.

Родина рівнянина повідомила поліцію про його зникнення. Пошуки спершу були безрезультатними, та потім зловмисники почали знімати гроші з карток вбитого у банкоматах. Так їх вдалося вирахувати та затримати.

Це виявилися 34-річний та 43-річний громадяни Киргизстану та Узбекистану.

Місце, де вони кинули людину помирати, підозрювані (а їм вже оголосили підозру у вбивстві) вказали.

Місцеві рівненські ЗМІ пишуть, що вбитий – Ярослав Сивий, директор санаторію "Червона калина" (разом із дядьком Миколою Сивим є його співзасновниками). Йому було всього 50.

Текст допису пресслужби Київської міської прокуратури у фейсбуці:

Затримано підозрюваних у вбивстві головного лікаря з Рівненщини.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчими Святошинського управління поліції у Києві затримано та повідомлено про підозру двом особам, причетним до вчинення умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області – головного лікаря одного з місцевих санаторіїв, тіло якого з ознаками насильницької смерті було знайдено у лісосмузі під Києвом.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року. Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизстану, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю.

Водій та його 43-річний приятель – громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина. Під час поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один зі зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, завдав потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість. Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці почали його пошуки. Слідчі встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Зусиллями працівників Святошинського управління поліції у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисників вдалося встановити та затримати.

У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Такий розвиток подій, що потерпілий прийшов сам у руки вбивць ставлять під сумнів користувачі соцмереж, які вибухнули гнівом від подій. Працівники «Червоної калини», колеги і просто жителі Рівненщини не вірять у таку версію, а переконані, що чоловіка спеціально виманили в столицю та вбили, оскільки сам потерпілий неоднарозово розповідав, що його примушували «передати санаторій в інші руки». Про це пише і ZAXID.NET, що у санаторії працівники мають підозру і говорять прямо щодо іншого мотиву вбивства, аніж пограбування: хтось у Києві дуже хотів здобути у будь-який спосіб право власності на, власне, санаторій.

Джерела в поліції розповіли Рівненським новинам, що існує й інша версія, яку наразі теж розглядають. Це зокрема замовне вбивство із-за майна та нерухомості очолюваного Ярославом Сивим санаторію “Червона калина”. (за даними "Рівне Вечірнє").

Уродовж 1980—1993 років – головний лікар лікувальних установ Агрофірми «Зоря» - Микола Сивий - родич потерпілого.

Ідея створення оздоровчого комплексу належить Миколі Сивому, який захопився ідеєю створення бази сучасного санаторно-курортного оздоровлення людей. Вона знайшла своє втілення у задумі, який вважає сенсом свого життя, — будівництво унікального санаторію «Червона калина». У 1993 році санаторій приймає перших своїх пацієнтів і невдовзі стає одним з кращих не лише в Україні. І саме за ідею створення санаторію, яку згодом назвали перлиною поліського краю, Микола Юрійович у 1994 році отримав Державну премію в галузі архітектури серед об’єктів цивільного та громадського будівництва України. Унікальність санаторію "Червона калина" - це передусім місце розташування: сосновий ліс, який знаходиться далеко від урбанізації; 70 гектарів озера, яке штучно створене будівельниками оздоровниці; свій дендропарк, в якому висаджено 500 видів рідкісних дерев, кущів, лікарських рослин. З часу відкриття санаторію, а це з травня 1993 року оздоровилося більше 100 тисяч людей з України та 40 країн світу! Окрім лікування та оздоровлення тут можна навіть пройти курс «Як елегантно входити в роки», про що розповідає фільм «Мистецтво входити в літа», створений медперсоналом закладу, які надзвичайно поважали братів Сивих за людяність, чесність та професіоналізм.

Наразі оздоровчий заклад існує у формі орендного підприємства, який знаходиться у мальовничому куточку Полісся неподалік Рівного, і є потужною оздоровчою та реабілітаційною базою. Приміщення санаторію – архітектурний комплекс із п’яти блоків, які з’єднані між собою територіально та функціонально. Здравниця розташована на 36 га соснового бору, на берегах 200 га мальовничого озера. Звичайно, що такий ласий і дорогоцінний об’єкт цікавив багатьох.

Усім цим спробам багато років підряд активно і успішно протидіяв головний лікар санаторію Сивий Микола Юрійович, а останні роки цю справу продовжив голова правління “Червоної калини” Ярослав Сивий. Саме їм вдалося спочатку втримати санаторій в належному стані, а згодом вивести його у прибутковість та ефективне розпоряджання майном.

Крім того, у санаторії всі були здивовані тим, що держава, через ФДМУ фактично хоче позбутися прибуткового підприємства, яке справно сплачує орендну плату, податки. Там навіть звинувачували регіональне відділення Фонду держмайна у неналежному вивченні документів по оздоровниці, і саме через це, “Червону калину” віднесли свого часу до групи «В» (до якої зазвичай відносять промислові гіганти), а не в групу «Ж» (об’єкти малої приватизації), що б дало змогу саме колективу приватизувати санаторій.

Колектив санаторію одноголосно вказують на сплановану версію вбивства, пов'язану із власністю санаторію. За їх словами, вже довгий час об’єктом цікавилися різні особи та приїжджали незнайомці з Києва, а сам санаторій упродовж багатьох останніх років Фонд держмайна намагається виставити на приватизацію, таким чином відібравши його у колективу та віддавши у приватні руки, не враховуючи, що досить велика частка підприємства належить саме колективу.

Руслан Сивий є також братом загиблого - посадовець та політичний діяч на Рівненщині, добре відомий зокрема був консультантом та помічником народного депутата Віктора Матчука.

Це не перша резонансна подія щодо жителів Рівненщини, керівників чи власників різних установ. Так відомо кілька рейдерських захоплень чи зухвалих спроб, за якими стояли "невідомі ігроки", які не байдужі до життя Рівненщини..

25 березня 2009 року під Києвом було викрадено 46-річного господаря фірми «Фіко» Віктора Федорова.

Його знали у Києві як «титанового короля» («Фіко» займається високотехнологічною обробкою титану), а також як прихожанина протестантської церкви «Філадельфія». Поки міліція шукала Федорова, 5 квітня завод «Фіко» зазнав рейдерської атаки нібито з боку якогось російського підприємця. А трохи згодом було знайдено й тіло Віктора Федорова. Він був замордований, а потім утоплений на Черкащині.

Тому громадськість закликає органи до об'єктивного розслідування нахабного вбивства, оскільки - кров людська - не водиця...