У Рівному добавилося укриттів для мешканців

Тепер у нашому місті маємо більше укриттів для мешканців.
Зараз ми, як ніколи єдині. Пліч-о-пліч стоїть влада, бізнес та кожен рівнянин. Так, до підтримки населення долучилася мережа супермаркетів АТБ. Повідомляє на своїй ФБ-сторінці голова Рівненської міської ради Олександр Третяк.
На їх базі відкрили нові об'єкти укриття за такими адресами:
м. Рівне, вул. Гагаріна, 51(АТБ)
м. Рівне, вул. Відінська, 39А (АТБ)
м. Рівне, вул. В. Чорновола, 89Ж (АТБ)
м. Рівне, пр-т. Миру, 7а
м. Рівне, вул. С. Бандери, 61 "Магнат"
м. Рівне, вул. Соборна, 217 (з завтрішнього ранку)
Дякую бізнесу, що підтримує ЗСУ, територіальну оборону та працює для безпеки наших мешканців.