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У Рівному добавилося укриттів для мешканців

Рівненська область 01-мар, 2022, 07:479 prov 34
Тепер у нашому місті маємо більше укриттів для мешканців.
Зараз ми, як ніколи єдині. Пліч-о-пліч стоїть влада, бізнес та кожен рівнянин. Так, до підтримки населення долучилася мережа супермаркетів АТБ. Повідомляє на своїй ФБ-сторінці голова Рівненської міської ради Олександр Третяк.
На їх базі відкрили нові об'єкти укриття за такими адресами:
м. Рівне, вул. Гагаріна, 51(АТБ)
м. Рівне, вул. Відінська, 39А (АТБ)
м. Рівне, вул. В. Чорновола, 89Ж (АТБ)
м. Рівне, пр-т. Миру, 7а
м. Рівне, вул. С. Бандери, 61 "Магнат"
м. Рівне, вул. Соборна, 217 (з завтрішнього ранку) 
Дякую бізнесу, що підтримує ЗСУ, територіальну оборону та працює для безпеки наших мешканців.
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