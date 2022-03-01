У Рівному добавилося укриттів для мешканців

Рівненська область 01-мар, 2022, 07:479 prov 34

Тепер у нашому місті маємо більше укриттів для мешканців.

Зараз ми, як ніколи єдині. Пліч-о-пліч стоїть влада, бізнес та кожен рівнянин. Так, до підтримки населення долучилася мережа супермаркетів АТБ. Повідомляє на своїй ФБ-сторінці голова Рівненської міської ради Олександр Третяк.

На їх базі відкрили нові об'єкти укриття за такими адресами:

м. Рівне, вул. Гагаріна, 51(АТБ)

м. Рівне, вул. Відінська, 39А (АТБ)

м. Рівне, вул. В. Чорновола, 89Ж (АТБ)

м. Рівне, пр-т. Миру, 7а

м. Рівне, вул. С. Бандери, 61 "Магнат"

м. Рівне, вул. Соборна, 217 (з завтрішнього ранку)

Дякую бізнесу, що підтримує ЗСУ, територіальну оборону та працює для безпеки наших мешканців.