Перша в історії кібервійна

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"Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах", - повідомив він.

Федоров заявив, що кібервійна відкрита та масштабна. Відбувається за участі державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, "а в Україні такої рівно 100%".

"І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу", - заявив віцепрем'єр.

Путін дістав усіх Після стримування кібератак з боку РФ, українські айтівці перейшли до наступу.Про це повідомляє Telegram віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова."Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах", - повідомив він.Федоров заявив, що кібервійна відкрита та масштабна. Відбувається за участі державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, "а в Україні такої рівно 100%"."І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу", - заявив віцепрем'єр.

Як відомо, нещодавно Хакери зі спільноти Anonymous оприлюднили відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому заявили про намір розкрити всі секрети, які російська влада приховує від своїх громадян.

"Хакери із Anonymous опублікували звернення до Путіна. Вони зробили свою спецоперацію щодо РФ. Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ!" -

Він також прикріпив до своєї публікації відеозвернення Anonymous.

"Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today та багато інших сайтів, пов'язаних із російським урядом. Це простий збіг, Володимире Путін? Anonymous так не вважає. Ми плануємо розкрити те, що роками було приховано. Сила Anonymous обрушиться на вас і ваших корумпованих посіпак", - каже представник хакерів у відеозверненні.

Він зазначає, що "це лише питання часу, коли Anonymous виявить увесь бруд", який Путін намагається приховувати від російського суспільства.

"Жоден скелет у шафі не залишиться недоторканим. Наразі ми вимагаємо від вас відновити права українського народу і піти у відставку зі своєї посади. Ви не змогли захистити найбільш уразливі верстви населення. Ви не виконали свого громадянського та морального обов'язку як держслужбовець. Через свою брехню ви підвели тих, ким маєте намір керувати", - сказав представник спільноти.

Він закликав інших хакерів "шукати та копати, щоб не залишити каменю на камені" від "влади Путіна".

"Ви вирішили розв'язати велику війну. Ми ніколи не пробачимо брехні, і ніколи не забудемо життя, яке було втрачено під час вашого режиму", - підсумував представник хакерів.

Також 01 березня міністр Михайло Федоров оприлюднив інформацію, що «разом із

В свою чергу, Макс Поляков написав на сторінці у Фейсбук «Економічні, політичні та гуманітарні наслідки війни в Україні вже занадто високі, щоб залишатися осторонь. Як відомо, нещодавно Хакери зі спільноти Anonymous оприлюднили відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому заявили про намір розкрити всі секрети, які російська влада приховує від своїх громадян."Хакери із Anonymous опублікували звернення до Путіна. Вони зробили свою спецоперацію щодо РФ. Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ!" - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у суботу.Він також прикріпив до своєї публікації відеозвернення Anonymous."Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today та багато інших сайтів, пов'язаних із російським урядом. Це простий збіг, Володимире Путін? Anonymous так не вважає. Ми плануємо розкрити те, що роками було приховано. Сила Anonymous обрушиться на вас і ваших корумпованих посіпак", - каже представник хакерів у відеозверненні.Він зазначає, що "це лише питання часу, коли Anonymous виявить увесь бруд", який Путін намагається приховувати від російського суспільства."Жоден скелет у шафі не залишиться недоторканим. Наразі ми вимагаємо від вас відновити права українського народу і піти у відставку зі своєї посади. Ви не змогли захистити найбільш уразливі верстви населення. Ви не виконали свого громадянського та морального обов'язку як держслужбовець. Через свою брехню ви підвели тих, ким маєте намір керувати", - сказав представник спільноти.Він закликав інших хакерів "шукати та копати, щоб не залишити каменю на камені" від "влади Путіна"."Ви вирішили розв'язати велику війну. Ми ніколи не пробачимо брехні, і ніколи не забудемо життя, яке було втрачено під час вашого режиму", - підсумував представник хакерів.Також 01 березня міністр Михайло Федоров оприлюднив інформацію, що «разом із EOS Data Analytics та Max Polyakov ( український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор , філантроп. ) закликаємо усі міжнародні компанії та організації, які займаються дистанційним зондуванням Землі, надати нам дані з SAR супутників для своєчасного відстеження переміщення ворожих військ».В свою чергу, Макс Поляков написав на сторінці у Фейсбук «Економічні, політичні та гуманітарні наслідки війни в Україні вже занадто високі, щоб залишатися осторонь.

Допоможіть отримати оперативні розвідувальні дані для України шляхом передачі даних SAR супутників для усвідомлення ситуації в реальному часі та відповідних розвідувальних даних про сили противника задля виявлення переміщень його техніки.Команда EOSDA оновила свою платформу, щоб мати можливість миттєво аналізувати військову ситуацію, маючи на меті врятувати життя, зберегти суверенітет країни та встановити мир.Дані будуть оброблятися, аналізуватися та передаватися в режимі реального часу Збройним Силам України та гуманітарним організаціям.Україні потрібна дієва розвідка!»