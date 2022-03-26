Представників бізнесу постраждалих регіонів України хочуть переїхати на Рівненщину

Отримали понад 60 заявок за два дні.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Така кількість дзвінків та смс надійшла на call-центр та телеграм-бот @rivnerelocation_bot від представників бізнесу постраждалих регіонів України.
Найбільшу потребу у переміщенні своїх виробничих потужностей мають представники сфери легкої промисловості, виробництва меблів, переробки продуктів харчування.Нагадаю, при Рівненській обласній військовій адміністрації створили Центр економічного розвитку та релокації бізнесу. Його завдання допомогти бізнесу переїхати з районів бойових дій. Зокрема:
у пошуку нової локації;
розселенні персоналу та підборі нових працівників;
пошуку партнерів для постачання сировини та потенційного збуту продукції;
налагодити логістичні ланцюги.Разом з тим, держава оплачує учасникам програми перевезення обладнання.