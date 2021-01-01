Завдяки небайдужим громадянам зниклих рівнян розшукали у Чернівцях
Нагадаємо, у Рівному батька із малолітнім сином бачили востаннє ще 28 лютого. Відтоді зв’язку із ними не було.
Після поширення інформації у ЗМІ, на спецлінію 102 сьогодні надійшов дзвінок від чернівчанина. Чоловік повідомив, що побачив під будинком на одній із вулиць Чернівців автомобіль «Toyota Avensis», на якому могли пересуватися розшукувані.
Екіпаж поліцейських на місці встановив, що в будинку дійсно проживає чоловік із 7-річним сином. Під час поквартирного обходу поліцейські і виявили рівнян у одному із помешкань.
Жодних протиправних дій відносно них не вчинено.
Наразі сім’я спілкується із працівниками ювенальної превенції.