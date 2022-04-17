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На Закарпатті експрокурору Рябошапці вручили повістку

Новини регіону / Закарпатська область 17-апр, 2022, 18:189 prov 0
Колишньому генеральному прокурору України Руслану Рябошапці прикордонники вручили повістку до військкомату. 16 квітня користувачі Facebook почали публікувати відео та фото спілкування експосадовця з прикордонниками.
Пізніше Руслан Рябошапка сам підтвердив факт отримання повістки. Про це він написав у Twitter. "Повістку дійсно отримав, не ховався. У військкомат одразу ж прибув. На всі запитання дав відповідь. Продовжую займатись корисними справами — гуманітарною допомогою для наших військових. Не вважаю за потрібне робити піар у такий важкий час для нашої країни".
Ввечері 15 березня колишньому генеральному прокурору Руслану Рябошапці українські прикордонники відмовили у перетині кордону. Експосадовець пояснив, що виїхати до Франції йому треба було терміново — для того, щоб допомогти хворій матері. Рябошапка повідомив, що перебував у Франції, коли отримав інформацію про можливий напад Росії. А напередодні війни повернувся до країни і опікувався гуманітарними питаннями.
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