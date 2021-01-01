Премії та оклади: скільки заробляє керівництво Рівного та області

Значно менше, ніж у січні-лютому, заробило за березень лише керівництво обласної ради. У Луцькій та Львівській міськраді даних про заробітки чиновників не надали, пославшись на війну.
Суспільне звернулось з інформаційними запитами у Рівненську міську, обласну ради та адміністрацію, а для порівняння — у Луцьку та Львівську міські ради. Журналісти цікавились, якими є посадові оклади очільників та їхніх заступників, а також директорів департаментів, начальників самостійних управлінь та їхніх заступників. А також, скільки вони отримали зарплати, враховуючи надбавки, доплати, премії за січень, лютий та березень 2022 року.
Що отримало керівництво облрадиУ відповіді на запит Суспільного від 31 березня, що надійшла з Рівненської обласної ради за підписом голови Сергія Кондрачука, йдеться, що посадові оклади голови облради та його заступників встановлені відповідно до постанови уряду від 9 березня 2006 року:
- посадовий оклад голови облради — 19 360 грн;
- першого заступника голови облради — 16 940 грн;
- заступника голови облради — 15 125 грн.
Перший заступник голови облради Сергій Свисталюк отримав 47 975,43 грн, 39 353,89 грн та 17 985,96 грн відповідно. Заступнику голови облради Олексію Бучинському за січень заплатили 42 280,05 грн, за лютий — 42 280,05 грн, за березень — 14 975,25 грн.
Що отримало керівництво РівнерадиУ відповіді за підписом начальниці відділу фінансової діяльності Рівнеради Лариси Сивої йдеться, що посадовий оклад міського голови становить 15 900 грн, його заступників та секретаря міськради 13 500 грн.
Щодо заробленого, то у січні мер Рівного Олександр Третяк отримав 59 786,77 грн, 9 205,26 грн з цієї суми оклад, 23 004, 47 грн — щомісячна премія від фонду. Понад 20 тис. грн з цієї суми — за щорічну відпустку. У лютому мер заробив 65 024, 93 грн, 13 515 грн з цього — оклад, 33 774,75 грн — премія від фонду. За березень мер отримав 66 512,8 грн, 15 900 грн — оклад і 39 735 грн — щомісячна премія.
Секретар Рівнеради Віктор Шакирзян заробив у січні 51 038,99 грн, 12 078,95 з цієї суми — оклад, 28 184, 21 грн — щомісячна премія від фонду. За лютий секретар міськради отримав 46 144, 63 грн зарплати, 11 475 з якої — оклад, 26 775 грн — щомісячна премія. У березні Віктор Шакирзян отримав 54 287,8 грн, 13 500 грн — оклад, 31 500 — щомісячна премія.
Заступник мера з питань діяльності виконавчих органів Артем Ганущак отримав у січні 42 842, 34 грн, 11 368,42 з цієї суми — оклад, 20 178, 94 грн — щомісячна премія. За лютий він заробив 66 860, 13 грн, 12 825 грн з цієї суми — оклад, 35 411, 25 — премія. У березні він отримав 64 187,8 грн, 13 500 грн з цієї суми — оклад, 37 275 грн — премія.
Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Євгенія Іванішина депутати Рівнеради затвердили на посаді 27 січня. За 16 робочих днів у лютому заробив 25 761,17 грн, 10 800 з яких — оклад, 5 400 грн — премія. За березень він отримав 58 661,8 грн, 13 500 грн — оклад і 34 051,5 грн — щомісячна премія від фонду.
Заступник міського голови Рівного Ігор Кречкевич за 13 робочих днів у січні отримав 36 533,15 грн, 9 236,84 грн з цієї суми — оклад, 20 259,48 — премія. У лютому він отримав 63 816,42 грн, 9 450 грн — оклад, 20 727 грн — премія, і понад 25 тис. грн — лікарняні. За березень заступник мера заробив 51 047,8 грн, 13 500 грн з яких — оклад і 29 610 грн — премія.
Заступниця мера Рівного Марина Кузмічова за січень отримала 50 310,55 грн, з яких 12 078,95 грн — оклад, 26 493, 17 грн — премія. У лютому вона заробила 51 416,41 грн, 13 500 грн з яких — оклад, 29 610 — премія. У березні Марина Кузмічова заробила 51 047,8 грн, 13 500 грн з яких — оклад, 29 610 грн — щомісячна премія.
Заступник міського голови Рівного Олександр Миронюк у січні заробив 58 661,8 грн, 13 500 грн з яких — оклад, 34 051,5 грн — премія. У лютому він отримав стільки ж. За березень він отримав 63 180, 62 грн, у цей місяць йому нарахували виплати за мобілізацію — зі слів мера, той пішов у ЗСУ.
Заступник мера Юрій Поліщук у січні за дев'ять робочих днів заробив 28 185, 89 грн, 6 394,74 грн з яких — оклад, 15 428,36 — премія. У лютому він отримав 68 175, 01 грн, з яких 12 825 грн — оклад, 30 942,45 грн — премія, та майже 25 тис. грн — лікарняні за січень. У березні Юрій Поліщук отримав 70 379, 58 грн, з врахуванням 12 078, 15 грн боргу за лютий та виплат за мобілізацію — він пішов у ЗСУ.
Що отримали в обласній військовій адміністраціїУ відповіді на інформаційний запит Суспільного від обласної військової адміністрації, за підписом керівника апарату Олександра Бірюкова, йдеться, що посадові оклади голови та заступників визначені постановою Кабміну від 20 квітня 2016 року.
"Тобто в усіх голів облдержадміністрацій та їх заступників по Україні на рівні держави визначені в однакових розмірах, а саме: посадовий оклад з 1 січня 2022 року голови обласної державної адміністрації становить 63 873 грн, першого заступника голови обласної державної адміністрації — 18 060 грн, заступника голови обласної державної адміністрації — 16 125 грн", — йдеться у відповіді.
Голова та заступникиСуспільне поцікавилось, яку саме заробітну плату, враховуючи надбавки, доплати, премії, отримали голова обласної адміністрації, його заступники за січень, лютий та березень 2022 року.
Голова ОДА Віталій Коваль отримав у січні 42 362,91 грн, у лютому — 65 549,22 грн, у березні — 59 130,43 грн. У військовій адміністрації уточнили, що голові можуть виплатити щоквартальну премію за результатами основних показників розвитку регіону, у розмірі 100% посадового окладу.
"Проте, за рішенням голови облдержадміністрації, жодного разу керівник державної служби облдержадміністрації не звертався з таким поданням", — зазначили в ОДА.
Перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, включаючи встановлені законодавством посадовий оклад, надбавки, визначені законодавством, зокрема за вислугу років, за роботу в умовах режимних обмежень, оплату днів відпустки тимчасової непрацездатності за попередні періоди, за час перебування у відрядженні, премію у розмірі 20%, перерахунок за попередні періоди, отримав у січні 26 211,69 грн, у лютому — 37 039,26 грн, у березні — 38 234,12 грн.
Заступники голови Ігор Тимошенко, Людмила Шатковська, Іванна Смачило, Сергій Гемберг отримали:
- у січні 26 619,84 грн, у лютому — 28 764,47 грн, у березні — 29 076,60 грн;
- у січні 30 374,20 грн, у лютому — 22 961,34 грн, у березні — 30 634,28 грн;
- у січні 23 041,56 грн, у лютому — 40 413,07 грн, у березні — 34 398,66 грн;
- у січні 18 210,77 грн, у лютому — 42 851,04 грн, у березні — 31 802,53 грн.
Джерело: suspilne.media.