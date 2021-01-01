Премії та оклади: скільки заробляє керівництво Рівного та області

Що отримало керівництво облради

посадовий оклад голови облради — 19 360 грн;

першого заступника голови облради — 16 940 грн;

заступника голови облради — 15 125 грн.

Що отримало керівництво Рівнеради

Що отримали в обласній військовій адміністрації

Голова та заступники

у січні 26 619,84 грн, у лютому — 28 764,47 грн, у березні — 29 076,60 грн;

грн; у січні 30 374,20 грн, у лютому — 22 961,34 грн, у березні — 30 634,28 грн;

грн; у січні 23 041,56 грн, у лютому — 40 413,07 грн , у березні — 34 398,66 грн;

, у березні — 34 398,66 грн; у січні 18 210,77 грн, у лютому — 42 851,04 грн, у березні — 31 802,53 грн.

У відповіді на запит Суспільного від 31 березня, що надійшла з Рівненської обласної ради за підписом голови Сергія Кондрачука, йдеться, що посадові оклади голови облради та його заступників встановлені відповідно до постанови уряду від 9 березня 2006 року:Голова обласної ради Сергій Кондрачук отримав заробітну плату, з урахуванням утримань обов'язкових платежів до бюджету, за січеньгрн, за лютий 50 267,96 грн, а за березень 21 417,67 грн.Перший заступник голови облради Сергій Свисталюк отримавгрн, 39 353,89 грн та 17 985,96 грн відповідно. Заступнику голови облради Олексію Бучинському за січень заплатилигрн, за лютий — 42 280,05 грн, за березень — 14 975,25 грн.У відповіді за підписом начальниці відділу фінансової діяльності Рівнеради Лариси Сивої йдеться, що посадовий оклад міського голови становить 15 900 грн, його заступників та секретаря міськради 13 500 грн.Щодо заробленого, то у січні мер Рівного Олександр Третяк отримав 59 786,77 грн, 9 205,26 грн з цієї суми оклад, 23 004, 47 грн — щомісячна премія від фонду. Понад 20 тис. грн з цієї суми — за щорічну відпустку. У лютому мер заробив 65 024, 93 грн, 13 515 грн з цього — оклад, 33 774,75 грн — премія від фонду. За березень мер отримавгрн, 15 900 грн — оклад і 39 735 грн — щомісячна премія.Секретар Рівнеради Віктор Шакирзян заробив у січні 51 038,99 грн, 12 078,95 з цієї суми — оклад, 28 184, 21 грн — щомісячна премія від фонду. За лютий секретар міськради отримав 46 144, 63 грн зарплати, 11 475 з якої — оклад, 26 775 грн — щомісячна премія. У березні Віктор Шакирзян отримавгрн, 13 500 грн — оклад, 31 500 — щомісячна премія.Заступник мера з питань діяльності виконавчих органів Артем Ганущак отримав у січні 42 842, 34 грн, 11 368,42 з цієї суми — оклад, 20 178, 94 грн — щомісячна премія. За лютий він заробивгрн, 12 825 грн з цієї суми — оклад, 35 411, 25 — премія. У березні він отримав 64 187,8 грн, 13 500 грн з цієї суми — оклад, 37 275 грн — премія.Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Євгенія Іванішина депутати Рівнеради затвердили на посаді 27 січня. За 16 робочих днів у лютому заробив 25 761,17 грн, 10 800 з яких — оклад, 5 400 грн — премія. За березень він отримав, 13 500 грн — оклад і 34 051,5 грн — щомісячна премія від фонду.Заступник міського голови Рівного Ігор Кречкевич за 13 робочих днів у січні отримав 36 533,15 грн, 9 236,84 грн з цієї суми — оклад, 20 259,48 — премія. У лютому він отримав, 9 450 грн — оклад, 20 727 грн — премія, і понад 25 тис. грн — лікарняні. За березень заступник мера заробив 51 047,8 грн, 13 500 грн з яких — оклад і 29 610 грн — премія.Заступниця мера Рівного Марина Кузмічова за січень отримала 50 310,55 грн, з яких 12 078,95 грн — оклад, 26 493, 17 грн — премія. У лютому вона заробила, 13 500 грн з яких — оклад, 29 610 — премія. У березні Марина Кузмічова заробила 51 047,8 грн, 13 500 грн з яких — оклад, 29 610 грн — щомісячна премія.Заступник міського голови Рівного Олександр Миронюк у січні заробив 58 661,8 грн, 13 500 грн з яких — оклад, 34 051,5 грн — премія. У лютому він отримав стільки ж. За березень він отримаву цей місяць йому нарахували виплати за мобілізацію — зі слів мера, той пішов у ЗСУ.Заступник мера Юрій Поліщук у січні за дев'ять робочих днів заробив 28 185, 89 грн, 6 394,74 грн з яких — оклад, 15 428,36 — премія. У лютому він отримав 68 175, 01 грн, з яких 12 825 грн — оклад, 30 942,45 грн — премія, та майже 25 тис. грн — лікарняні за січень. У березні Юрій Поліщук отримав, з врахуванням 12 078, 15 грн боргу за лютий та виплат за мобілізацію — він пішов у ЗСУ.У відповіді на інформаційний запит Суспільного від обласної військової адміністрації, за підписом керівника апарату Олександра Бірюкова, йдеться, що посадові оклади голови та заступників визначені постановою Кабміну від 20 квітня 2016 року."Тобто в усіх голів облдержадміністрацій та їх заступників по Україні на рівні держави визначені в однакових розмірах, а саме: посадовий оклад з 1 січня 2022 року голови обласної державної адміністрації становить 63 873 грн, першого заступника голови обласної державної адміністрації — 18 060 грн, заступника голови обласної державної адміністрації — 16 125 грн", — йдеться у відповіді.Суспільне поцікавилось, яку саме заробітну плату, враховуючи надбавки, доплати, премії, отримали голова обласної адміністрації, його заступники за січень, лютий та березень 2022 року.Голова ОДА Віталій Коваль отримав у січні 42 362,91 грн, у лютому —грн, у березні — 59 130,43 грн. У військовій адміністрації уточнили, що голові можуть виплатити щоквартальну премію за результатами основних показників розвитку регіону, у розмірі 100% посадового окладу."Проте, за рішенням голови облдержадміністрації, жодного разу керівник державної служби облдержадміністрації не звертався з таким поданням", — зазначили в ОДА.Перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, включаючи встановлені законодавством посадовий оклад, надбавки, визначені законодавством, зокрема за вислугу років, за роботу в умовах режимних обмежень, оплату днів відпустки тимчасової непрацездатності за попередні періоди, за час перебування у відрядженні, премію у розмірі 20%, перерахунок за попередні періоди, отримав у січні 26 211,69 грн, у лютому — 37 039,26 грн, у березні —грн.Заступники голови Ігор Тимошенко, Людмила Шатковська, Іванна Смачило, Сергій Гемберг отримали:Хто саме з чотирьох заступників яку зарплату отримав — в ОВА не уточнили.