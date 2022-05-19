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Рівне попрощалося з Героєм Олександром Бубновичем

Рівненська область / Новини регіону 20-май, 2022, 06:369 prov 1
Вчора, 19 травня, Рівне вшанувало загиблого у російсько-українській війні Олександра Бубновича.
26-річний штаб-сержант Національної гвардії України загинув на Київщині 16 березня. Ворог влучив з гранатомета в автівку, в якій їхали Олександр з побратимами, обірвавши в одну мить відразу кілька молодих життів...
Найщиріші співчуття рідним, низький уклін батькам, котрі виховали сміливого та мужнього захисника. Жодних слів не вистачить, аби втішити ваш біль.
Вічна слава воїну небесного війська Олександру Бубновичу!
rivnerada.gov.ua.

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