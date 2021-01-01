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На Рівненщини - нові втрати на фронті

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 06-апр, 2022, 09:319 prov 16
Вчора Великоомелянська громада прощалася із захисником Олегом Дудеєм.
Військовий був людиною, у якої не було жодного сумніву щодо виконання свого обов'язку та необхідності захисту незалежності нашої держави, розповідають у громаді. На день загибелі Олегу було 46 років.
Також вчора надійшла сумна звістка про загибель 25-річного військового зі Здолбунівщини Сергія Бабича. Захисник загинув від важкого поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв! Вічна пам’ять!


Пресслужба Рівненської ОДА.
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