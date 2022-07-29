Для двох комунальних закладів Рівненщини шукають керівників

Рівненська обласна рада розпочала прийом документів на заміщення посад керівників окремих комунальних закладів області, адже закінчуються терміни контрактів їх попередніх очільників.
Це, зокрема, Рівненський психоневрологічний інтернат, який вже багато років очолює Василь Дрозд та Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву, яким керує також багаторічний її очільник Сергій Шемосюк, терміни контрактів з якими спливають у вересні.
Серед вимог до кандидатів, зокрема, є вища освіта спеціаліста чи магістра у відповідній галузі, а також певний стаж роботи. Для керівника психоневрологічного інтернату – це п’ять років, а для керівника ДЮСШ – щонайменше три.
Пакет необхідних документів слід подавати до виконавчого апарату обласної ради у письмовому вигляді, а також на електронних носіях або електронною поштою на адресу: komunalna@ror.gov.uа. Прийматимуть їх до 15 серпня 2022 року включно.
З переліком документів можна ознайомитися за посиланням.
Остаточні ж рішення з цих кадрових питань прийматимуть на одній із чергових сесій обласної ради.