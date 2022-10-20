Обставляем современную ванную комнату и санузел

Оформляя дизайн в любой жилой комнате, важно грамотно расставить предметы, правильно подобрать цвета, формы, стили и размеры. Данное правило касается и ванной комнаты, при обустройстве которой не стоит слишком заполнять пространство лишними и ненужными предметами. В современной ванной комнате должно быть достаточно свободного пространства, при этом интерьер должен быть функциональным, комфортным и удобным.





Зачастую ванные комнаты являются небольшими по размеру помещениями. Выбирая душевые кабины, ванны, полотенцесушители, умывальники и прочие предметы для санузла, следует отдавать предпочтение практичным и функциональным вариантам. Выбранные предметы мебели должны гармонировать с отделкой и общим интерьером. На современном рынке представлены разнообразные виды мебели для ванных комнат в виде навесных, напольных шкафов, пеналов, зеркал, тумб, подставок и т.д. Все эти предметы способствуют созданию комфортного и функционального интерьера в помещении, для более детального просмотра посетите homemarket.ua.

Под стандартным набором в основном подразумевается тумба с раковиной, шкаф, тумба и зеркальная поверхность. В зависимости от индивидуальных предпочтений, можно дополнить набор другим предметам. Также можно отказаться от использования какого-то предмета. Для маленькой уборной не стоит покупать много полок и шкафчиков. В тесном помещении будет достаточно компактной тумбы и зеркальной поверхности.

Разновидности

В каталогах современных производителей представлены долговечные и практичные варианты мебели для жилых помещений, в том числе и ванных комнат. Аксессуары также представлены богатым ассортиментом и разными дизайнами. Современная мебель представлена в виде:

тумб подвесного и напольного типа;

зеркал;

разных по высоте и комплектации пеналов;

тумб и полупеналов;

настенных шкафов;

бельевых корзин;

многофункциональных систем хранения и т.д.

На что обратить внимание, выбирая мебель для ванной комнаты?

Выбирая мебельные атрибуты для ванной комнаты, следует выбирать надежные и качественные товары.

Для изготовления мебели используются различные виды материалов, что способствует получению качественной готовой продукции. Для изготовления корпусов и фасадов используют влагостойкий материал ДСП, в качестве основы для фасада выступает ДСП или МДФ.

В процессе работы для покрытия изделий используется специальное водоотталкивающее средство, благодаря чему мебель обладает устойчивостью к повышенной влажности. Для корпусных конструкций характерна устойчивость к влаге, но, несмотря на это, производители рекомендуют беречь мебель от прямого воздействия воды. С недавних пор спросом пользуется мебель из дерева, металла и пластика. Для изготовления раковин часто используется материал в виде искусственного камня или керамики. Особенное внимание при выборе следует обратить на фурнитуру. Предпочтение рекомендовано отдавать максимально надежным петлям и направляющим, способствующим мягкому и бесшумному закрыванию мебели.

Под стандартными размерами можно понимать габариты от 60 до 100 см. Для тесных ванных комнат предназначены наборы до 60 см, для средних помещений следует выбирать мебель диапазоном 75-80 см. Выбирая меблировку для просторной ванной комнаты, можно выбрать подвесную и напольную мебель в ванную размером 90-100 см.

В процессе производства характерно использования самых разнообразных цветов. Классическим вариантом считается белая мебель. Благодаря разнообразию цветовых решений и всевозможных текстур можно выбрать оптимальное решение для ванной комнате в любом дизайне.