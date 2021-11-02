Как выбрать надежную и красивую дверь

Выбор надёжной входной двери в квартиру — важная задача. Она служит не только гарантом безопасности от нежелательных вторжений, а выполняет рад других немаловажных функций, например, служит защитой от потоков холодного воздуха, является важным предметом интерьера и сохраняет личное пространство.

Сегодня рынок предлагает огромное количество различных входных дверей, но покупать первую понравившуюся недорогую модель — плохая идея. Нужно ответственно отнестись к этому вопросу и учесть множество нюансов. Большой популярностью сейчас ползуются скрытые двери. Большой их выбор есть на сайте salondveri.

Основные критерии надёжной входной двери

• Прочность материала — полотно двери должно быть устойчивым к различным механическим нагрузкам и повреждениям. Это основная характеристика, от которой напрямую зависит безопасность жильцов и их имущества.

• Качество замка — тоже важная деталь. Следует выбирать механизм, который не будет заедать и без особых усилий откроется ключом, но в тоже время замок должен быть крепким и устойчивым к взломам.

• Герметичность — дверь не должна пропускать в помещение холод, жару или посторонние звуки. Хорошую теплоизоляцию и звукоизоляцию обеспечивает качественное полотно и уплотнители, расположенные по контуру.

• Качество петель — на первый взгляд мелочь, но на самом деле от их надёжности зависит как безопасность, так и комфорт. Качественные петли способны выдержать разное механическое воздействие, но при этом не доставят дискомфорта в эксплуатации. Петли существуют двух видов: скрытые и открытые.

• Глазок — чаще всего двери оснащены стандартным панорамным глазком, который прекрасно выполняет свою функцию, но существует и более удобная современная альтернатива — видеоглазок, который способен записывать всё происходящее за пределами квартиры.

• Дизайн — очень важно, чтобы внешняя отделка двери не выбивалась из интерьера квартиры и не портила его. Выбор цветовой гаммы и фурнитуры очень широкий поэтому, подобрать подходящий вариант будет не сложно.

На что обратить внимание?

Входные двери в квартиру бывают двух видов: металлические и деревянные. Различают их и по типу монтажа. Очень стильные двери скрытого монтажа. Дерево — натуральный, экологически чистый вариант. Такие двери имеют отличную теплоизоляцию, красивую структуру и дарят уют. Из минусов можно отметить химическую обработку, которую нужно периодически проводить: от грибка жучков и внешне агрессии (холода, влаги, жары).

Металлические входные двери не требуют особого ухода в разных климатических условиях. Можно выбрать и заказать дверь абсолютно любого цвета, а краска на металле будет держаться долгое время. Из минусов: теплоизоляция хуже, чем у деревянных дверей.

Фурнитура должна быть не только надёжной и качественной, но и гармонично вписываться в образ самой двери. На это лучше сразу обратить внимание. А дверную ручку желательно выбрать металлическую.

Чтобы принять правильное решение, какую входную дверь выбрать для квартиры, необходимо решить её назначение. Если основной фактор — защита. Отдавать предпочтение стоит металлической конструкции с усиленной рамкой и толстой створкой. Потому что, даже самые твёрдые породы дерева менее надёжны, чем стальные листы.

Если главным фактором является пожаробезопасность, то металл является более огнеупорным. Даже обработанные антипиренами деревянные двери являются пожароопасными и поддерживают пламя. В любом случае выбор зависит от многих нюансов.

Основные требования, предъявляемые к дверям

• Дверь должна соответствовать размерам дверного проёма. Полотно должно иметь достаточную толщину. Чем толще полотно, тем более действенной будет защитная функция.

• Внешняя поверхность деревянной двери должна быть обработана, специальным защитным средством для древесины.

• Следует проверить полотно на наличие разных дефектов, щелей и неровностей. Поверхность должна быть гладкой, а тонировка равномерной.

• Стоит отдавать предпочтение дверям со скрытыми петлями, это обеспечит дополнительную защиту и предотвратит возможность срезания инструментом. В качественных конструкциях обязательно будут противосъёмные штыри.

• Лучше выбрать дверь, оснащённую двумя замками (цилиндровым и сувальдным).

• Особое внимание следует уделить выбору хорошо зарекомендовавшего себя производителя и проверке сертификата качества. Особенно актуально для деревянных дверей. Именно наличие сертификата гарантирует, что двери экологичны, безопасны и не выделяют вредных веществ.

Надёжная и качественная дверь будет сочетать в себе все основные характеристики. Потому что даже самое толстое полотно не имеет смысла, если замок некачественный и его легко взломать. Если определится сложно, то самое главное знать, что хорошая конструкция должна иметь, как минимум, пару замков, скрытые петли, противосъёмные штыри, толстое полотно и качественное уплотнение. А остальные критерии — вспомогательные.