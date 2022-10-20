У гірському селі на Буковині відновлюють дорогу до пункту пропуску з Румунією

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області почала реконструювати ділянку автошляху, яка з’єднує Буковину з Румунією. Зокрема, йдеться про двокілометровий відрізок а/д Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська» з під’їздом до КПП «Шепіт», котрий безпосередньо веде до пункту пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей».
Довжина ділянки (км 8 +262 – км 10+262) дороги Т-26-01 Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська» з під’їздом до КПП «Шепіт», яку реконструюємо в рамках міжнародного проєкту, сягає 2 км.
Дорожники вже розпочали підготовчі роботи. Вже зняли верхній шар ґрунту. Наразі розчищають дорожню смугу від чагарнику та укріплюють берег р. Сучава габіонними підпірними стінками. Що ДАЛІ:
демонтаж існуючих водопропускних труб, габіоних конструкцій, металевого бар’єрного огородження та дерев’яних підпірних стінок;
влаштування водовідведення проїзної частини, заміна водопропускних труб під основою дороги;
ремонт двох існуючих мостових споруд;
влаштування нового дорожнього одягу;
укріплення узбіч, укосів габіонними підпірними стінками;
влаштування нових елементів організації дорожнього руху.
Проект також передбачає влаштування тротуарів, зупинок громадського транспорту та нового автопавільйону. Після реконструкції ділянки дороги Т-26-01 ширина проїзної частини становитиме 6 метрів.
Реконструкція відрізку прикордонної дороги здійснюється в межах проєкту «Покращення транспортної інфраструктури у транскордонному регіоні Чернівці – Сучава (Шепіт - Ізвоареле Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-2020.