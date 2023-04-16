Служіння Церкви в умовах війни: день 417-й



Кожен із нас пригадує той ранок, який розпочався із жахливого слова "війна". Сталося те, чого боялися найбільше. Багато жертв, багато смертей, багато зруйнованих осель. Війна – це зло, батьком зла є диявол. Війна почалася не 24 лютого, вона йде століттями, в якій росія спотворює правду проти України та українців.