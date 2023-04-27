В одній із областей України стався землетрус

27 квітня 2023 року о 13:34:53 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 7 км на захід від м. Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км. За класифікацією землетрус відноситься до «ледве відчутних». Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.Подібний за силою землетрус, з цього ж району, був зареєстрований 12 квітня 2023 року, магнітудою 2,5.