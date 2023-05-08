Оперативна інформація станом на 06.00 08.05.2023 щодо російського вторгнення

Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.Продовжуючи тактику терору, минулої доби російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність подальших російських ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області та Глухів Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Орликівка, Тимоновичі, Заріччя, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Уланове, Ворожба, Іскрисківщина та Новгородське Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них - Полтавка, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови "евакуювати" дитину.На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.