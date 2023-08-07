Найбагатша людина В’єтнаму робить ставку на кардинально новий бізнес



Бізнесмен Фам Нхат Вуонг, який наразі є найбагатшою людиною у В’єтнамі, готовий за короткий час потроїти свої статки, але не через лапшу, а зробивши ставку на електромобілі, пише

Фам Нхат Вуонг планує вивести виробника електромобілів на біржу. Статки найбагатшої людини В’єтнаму готові злетіти на цілих $11 млрд, що підніме його у верхні ряди найбагатших людей світу — принаймні, на деякий час.

На папері статки Вуонга можуть зрости з нинішніх приблизно $5 млрд до $16 млрд.

Водночас агентство зазначає, що з червня 2020 року акції принаймні п’ятьох виробників електромобілів ненадовго підскочили після лістингу через SPAC, перш ніж зазнати краху. Одна з них, Lordstown Motors Corp., у червні оголосила про банкрутство. Бізнесмен Фам Нхат Вуонг, який наразі є найбагатшою людиною у В’єтнамі, готовий за короткий час потроїти свої статки, але не через лапшу, а зробивши ставку на електромобілі,Bloomberg.Фам Нхат Вуонг планує вивести виробника електромобілів на біржу. Статки найбагатшої людини В’єтнаму готові злетіти на цілих $11 млрд, що підніме його у верхні ряди найбагатших людей світу — принаймні, на деякий час.На папері статки Вуонга можуть зрости з нинішніх приблизно $5 млрд до $16 млрд.Водночас агентство зазначає, що з червня 2020 року акції принаймні п’ятьох виробників електромобілів ненадовго підскочили після лістингу через SPAC, перш ніж зазнати краху. Одна з них, Lordstown Motors Corp., у червні оголосила про банкрутство.

Опоненти бізнесмена неодноразово робили вкиди про його початковий сумнівний бізнес ( ігрові сайти онлайн-казино, сайти знайомств із секстиськими нахилами тощо), але успішний мільйонер з виробництва власної лапші щоразу спростовував ці байки, робивши наголос, що це байки злісних заздрісників, а він родився під щасливою зіркою, а наразі ще й благодійник, філантроп.

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