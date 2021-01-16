Майже 70 мільярдів гривень склав товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці у 2020 році

Рівненська область 16-янв, 2021, 10:349 prov 120

«Упродовж 2020 року суб`єктами господарської діяльності здійснено оформлення переміщених товарів через митний кордон України на суму 69,98 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму 42,1 млрд. грн., експортовано на суму 27,9 млрд. грн. За рік митницею оформлено 325 885 митних декларацій. Кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють операції в зоні Поліській митниці становить 2858»,- повідомив начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій ПАНЧУК.

В січні - грудні 2020 року найбільше товарів імпортувалося з: Польщі 17% (від загальної суми імпорту), Німеччини 12,7%, Білорусі 12,3%, Росії 8,9%, Італії 5,8%, Китаю 4,7%, Великобританії 4,4%, Литви 3,8%, США 3,4%, Франції 3,2%, Чехії 2,9%, Нідерландів 2,2%, Туреччини 1,7%, Угорщини 0,7%,

Найбільше товарів експортувалося в: Польщу 19,3% (від загальної суми експорту), Німеччину 16,7%, Білорусь 9,7%, Нідерланди 7,3%, Великобританію 7,1%, Румунію 4,1%, Францію 3,5%, Росію 3%, Литву 2,9%, Угорщину 2,7%, Італію 2,6%, Молдову 2,3%, Австрію 2,1%, Бельгію 1,9%, Чехію 1,3%.

Серед основних імпортних товарів у 2020 році були: паливні елементи (твели); легкові автомобілі; мінеральні добрива; запобіжні клапани; трактори; вантажні автомобілі; ізольовані проводи; форми для лиття скла; сало; вироби з вулканізованої гуми; ізолювальна пластмасова арматура; причепи та напівпричепи; електрична апаратура; куряче м’ясо; кузови; карбонат динатрію.

Серед основних експортних товарів були: комплекти проводів; соєві боби; листи для клеєної фанери; скляні банки для консервування; клеєна фанера; розпилені лісоматеріали; меблі для сидіння; деревне вугілля; галька, гравій, щебінь; кукурудза; ягоди чорниці заморожені; натуральний мед; деревостружкові плити; мінеральні добрива; соняшникова олія; польовий шпат.

Поліська митниця Держмитслужби.