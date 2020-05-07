Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці

Рівненська область 15-май, 2020, 09:489 prov 148

"Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці Держмистлужби за чотири місяці 2020 року склав 18 717 млн.грн., в тому числі експортні операції - 7 917 млн.грн., імпортні – 10 800 млн.грн.",- зазначив в.о.начальника Поліської митниці Держмитслужби Олексій МУЖЕВ.

В січні – квітні 2020 року найбільше товарів імпортували з: Польщі 19,5% (від загальної суми імпорту), Німеччини (15,2%), Білорусії (11,5%), Італії (6,3%), США (5,2%), Литви (5,6%), Китаю (4,4%), Франції (3,7%), Чехії (3,6%), а найбільше товарів експортувалося в Польщу (19,1% від загальної суми експорту), Німеччину (17,8%), Білорусію (9,3%), Нідерланди (7,7%), Великобританію (6,6%), Францію (3,3%), Литву (3,3%), Румунію (3,3%), тощо.

В січні- квітні 2020 року найбільше ввозили в Україну наступні товари: автомобілі легкові; клапани запобіжні; добрива мінеральні; трактори; вантажні автомобілі; проводи ізольовані; форми для лиття скла; сало; вироби з вулканізованої гуми; арматуру ізолювальну пластмасову; причепи та напівпричепи; електричну апаратуру; м’ясо курей; кузови; карбонат динатрію.

Найчастіше експортували: комплекти проводів; соєві боби; листи для клеєної фанери; банки скляні для консервування; фанеру клеєну; меблі для сидіння; вугілля деревне; гальку, гравій, щебінь; кукурудзу; ягоди чорниці заморожені; мед натуральний; плити деревостружкові; добрива мінеральні; олію соняшникову; польовий шпат тощо.

Кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють зовнішньоторгівельні операції в зоні діяльності Поліської митниці з початку року склала 1749 суб’єктів. Кількість оформлених митних декларацій за чотири місяці 2020 року становить 82914.

Нещодавно Держмитслужбою створений інтерактивний портал аналітики, де можна дізнатись про обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару. Він знаходиться за посиланням https://bi.customs.gov.ua.

Для спрощення роботи розроблена відеоінструкція для користувачів https://www.facebook.com/uanewcustoms/posts/239359710766187.

Поліська митниця Держмитслужби.