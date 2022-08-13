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Чому для любительок селфі із чужою власністю GDPR має бути настільною книгою?

Україна і світ / Актуально 21-сер, 2023, 11:229 swet 26
25 травня 2018 року на всій території ЄС набули чинності нові правила поводження з персональними даними - закон General Data Protection Regulation (GDPR). Один з розділів GDPR стосується публікації зображень третіх осіб, або їхньої особистої власності. Тепер для цього потрібна їхня згода. 
Він регулює поводження з персональними даними і, зокрема, стосується публікації зображень третіх осіб.
Згідно цього закону, якщо фотографія захопила обличчя інших людей, фотографа можуть притягнути до відповідальності.
Таким чином, якщо фотограф зробить фото, на якому можна ідентифікувати людину десь у громадському місці, і опубліковує його, то такі дії підпадатимуть під закон.
У випадку з виставкою фотографій правила будуть іншими.
При цьому, кожен випадок оцінюватиметься окремо у залежності від наступних факторів:
- чи була зроблена фотографія у громадському місці;
- чи є людина на ній публічною особою;
- чи зроблене фото під час публічного заходу;- чи було зроблено фото власності ( будинок, яхта, машина) власника за його згодою.
Якщо ж фотограф хоче опублікувати інформацію, щоб не порушити закон, йому треба отримати згоду  власника.
Вона не має бути обов'язково письмовою, але має доводити, що суб'єкт дійсно не проти. Тому письмова згода – найбільш практичний і безпечний формат.
Якщо ж фотограф не може отримати таку згоду, а фото опублікувати все одно хоче, то зображення людей треба розмити.
У випадку, коли фотограф порушив правила і на нього надійшла скарга, від нього можуть вимагати компенсацію або щонаймене - змусити видалити фото, опубліковане онлайн.
Нагадаємо, новий регламент Євросоюзу GDPR почав діяти 25 травня 2018 року.Зазвичай з фотографіями дві проблеми: або ви розмістили те, що не можна розміщувати, або хтось розмістив вас – без отриманого на те дозволу. У першому випадку все просто – негайно видаляємо кадри з усіх ресурсів. Неважливо, викладені вони у відкритих аккаунтах і фотоальбомах або закритих – гарантованої панацеї не існує. при виявлення порушень - відповідальність буде однакова - тисячі євро, або і сотні тисяч ( це залежить від власника). Потім залишається тільки сподіватися на відсутність негативних наслідків від публікації. Якщо ж реакція вже пішла, з кожною ситуацією доведеться розбиратися окремо. Однозначно допоможе щире розкаяння, а ось брехня маніпуляці швидше зашкодить.  Якщо ж в інтернет хтось кинув неприємні фотографії з вашою участю, а з їх “автором” полюбовно домовитися не вдалося, зверніться до адміністрації сайту, де виявилися знімки. Якщо і це не допоможе – пряма дорога в поліцію. Існують сервіси, які допоможуть приховати або зовсім видалити “зайву” інформацію про себе з глобальної павутини: наприклад AccountKiller або Reputation.com. А Deseat.me видасть списком усі ваші аккаунти в соцмережах і підкаже, як їх видалити самостійно. Резюме Правильно вважати, що усі необхідні висновки кожен здатний зробити самостійно, головне – тримати мозок включеним.Тому просто коротко повторимо, що не варто викладати на загальний огляд фотографії в соціальні мережі:- свої власні селфі, куди потрапили незнайомці,особливо іноземці:
- свої фото на фоні чужих яхт, котеджів. машин;
- квитків на концерти, виграшних чеків;
- посадочних талонів з добре помітними і просто видимими даними:
- ПІБ, штрих-кодами, кодами бронювання і так далі;
- демонструючі багатий інтер’єр вашої квартири/будинку; 
- провокаційні, дискредитуючі, образливі; з іншими людьми без їх дозволу.
Звичайно, зробити дурницю може всякий, навіть вже досить не в молодому віці. Отож, краще не діяти за правилом - "ласа на чужі ковбаси...". Варто пам’ятати, що потрібно слідкувати за собою, а головне - пам'ятати золоте правило - незнання іноземної мови та законів - не звільняє від відповідальності! 
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