Чому для любительок селфі із чужою власністю GDPR має бути настільною книгою?



25 травня 2018 року на всій території ЄС набули чинності нові правила поводження з персональними даними - закон General Data Protection Regulation (GDPR). Один з розділів GDPR стосується публікації зображень третіх осіб, або їхньої особистої власності. Тепер для цього потрібна їхня згода.

Він регулює поводження з персональними даними і, зокрема, стосується публікації зображень третіх осіб.

Згідно цього закону, якщо фотографія захопила обличчя інших людей, фотографа можуть притягнути до відповідальності.