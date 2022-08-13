Чому для любительок селфі із чужою власністю GDPR має бути настільною книгою?

25 травня 2018 року на всій території ЄС набули чинності нові правила поводження з персональними даними - закон General Data Protection Regulation (GDPR). Один з розділів GDPR стосується публікації зображень третіх осіб, або їхньої особистої власності. Тепер для цього потрібна їхня згода.
Він регулює поводження з персональними даними і, зокрема, стосується публікації зображень третіх осіб.Таким чином, якщо фотограф зробить фото, на якому можна ідентифікувати людину десь у громадському місці, і опубліковує його, то такі дії підпадатимуть під закон.
Згідно цього закону, якщо фотографія захопила обличчя інших людей, фотографа можуть притягнути до відповідальності.
У випадку з виставкою фотографій правила будуть іншими.
При цьому, кожен випадок оцінюватиметься окремо у залежності від наступних факторів:
- чи була зроблена фотографія у громадському місці;
- чи є людина на ній публічною особою;
- чи зроблене фото під час публічного заходу;- чи було зроблено фото власності ( будинок, яхта, машина) власника за його згодою.
Якщо ж фотограф хоче опублікувати інформацію, щоб не порушити закон, йому треба отримати згоду власника.
Вона не має бути обов'язково письмовою, але має доводити, що суб'єкт дійсно не проти. Тому письмова згода – найбільш практичний і безпечний формат.
Якщо ж фотограф не може отримати таку згоду, а фото опублікувати все одно хоче, то зображення людей треба розмити.
У випадку, коли фотограф порушив правила і на нього надійшла скарга, від нього можуть вимагати компенсацію або щонаймене - змусити видалити фото, опубліковане онлайн.
Згідно цього закону, якщо фотографія захопила обличчя інших людей, фотографа можуть притягнути до відповідальності.
У випадку з виставкою фотографій правила будуть іншими.
При цьому, кожен випадок оцінюватиметься окремо у залежності від наступних факторів:
- чи була зроблена фотографія у громадському місці;
- чи є людина на ній публічною особою;
- чи зроблене фото під час публічного заходу;- чи було зроблено фото власності ( будинок, яхта, машина) власника за його згодою.
Якщо ж фотограф хоче опублікувати інформацію, щоб не порушити закон, йому треба отримати згоду власника.
Вона не має бути обов'язково письмовою, але має доводити, що суб'єкт дійсно не проти. Тому письмова згода – найбільш практичний і безпечний формат.
Якщо ж фотограф не може отримати таку згоду, а фото опублікувати все одно хоче, то зображення людей треба розмити.
У випадку, коли фотограф порушив правила і на нього надійшла скарга, від нього можуть вимагати компенсацію або щонаймене - змусити видалити фото, опубліковане онлайн.
Нагадаємо, новий регламент Євросоюзу GDPR почав діяти 25 травня 2018 року.Зазвичай з фотографіями дві проблеми: або ви розмістили те, що не можна розміщувати, або хтось розмістив вас – без отриманого на те дозволу. У першому випадку все просто – негайно видаляємо кадри з усіх ресурсів. Неважливо, викладені вони у відкритих аккаунтах і фотоальбомах або закритих – гарантованої панацеї не існує. при виявлення порушень - відповідальність буде однакова - тисячі євро, або і сотні тисяч ( це залежить від власника). Потім залишається тільки сподіватися на відсутність негативних наслідків від публікації. Якщо ж реакція вже пішла, з кожною ситуацією доведеться розбиратися окремо. Однозначно допоможе щире розкаяння, а ось брехня маніпуляці швидше зашкодить. Якщо ж в інтернет хтось кинув неприємні фотографії з вашою участю, а з їх “автором” полюбовно домовитися не вдалося, зверніться до адміністрації сайту, де виявилися знімки. Якщо і це не допоможе – пряма дорога в поліцію. Існують сервіси, які допоможуть приховати або зовсім видалити “зайву” інформацію про себе з глобальної павутини: наприклад AccountKiller або Reputation.com. А Deseat.me видасть списком усі ваші аккаунти в соцмережах і підкаже, як їх видалити самостійно. Резюме Правильно вважати, що усі необхідні висновки кожен здатний зробити самостійно, головне – тримати мозок включеним.Тому просто коротко повторимо, що не варто викладати на загальний огляд фотографії в соціальні мережі:- свої власні селфі, куди потрапили незнайомці,особливо іноземці:
- свої фото на фоні чужих яхт, котеджів. машин;
- квитків на концерти, виграшних чеків;
- посадочних талонів з добре помітними і просто видимими даними:
- ПІБ, штрих-кодами, кодами бронювання і так далі;
- демонструючі багатий інтер’єр вашої квартири/будинку;
- провокаційні, дискредитуючі, образливі; з іншими людьми без їх дозволу.
- свої фото на фоні чужих яхт, котеджів. машин;
- квитків на концерти, виграшних чеків;
- посадочних талонів з добре помітними і просто видимими даними:
- ПІБ, штрих-кодами, кодами бронювання і так далі;
- демонструючі багатий інтер’єр вашої квартири/будинку;
- провокаційні, дискредитуючі, образливі; з іншими людьми без їх дозволу.
Звичайно, зробити дурницю може всякий, навіть вже досить не в молодому віці. Отож, краще не діяти за правилом - "ласа на чужі ковбаси...". Варто пам’ятати, що потрібно слідкувати за собою, а головне - пам'ятати золоте правило - незнання іноземної мови та законів - не звільняє від відповідальності!