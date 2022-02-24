Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.09.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 265680 (+560) осіб / persons,танків / tanks – 4489 (+9) од,бойових броньованих машин / APV – 8670 (+7) од,артилерійських систем / artillery systems – 5649 (+38) од,РСЗВ / MLRS – 747 (+6) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 504 (+1) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4512 (+31),крилаті ракети / cruise missiles – 1447 (+0),кораблі /катери / warships / boats – 19 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8175 (+26) од,спеціальна техніка / special equipment – 851 (+4).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!