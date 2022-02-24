Фон дер Ляйєн знову у Києві





Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона нагородила близько двадцяти залізничників з усієї країни, які 4 листопада відзначають професійне свято.

"Україна може пишатися своїми залізничниками. З самого початку агресивної війни ви працюєте безперервно в складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знайти притулок в ЄС і повертатися додому, ви перевозите зерно і життєвоважливі продукти з України до усього світу. І я сама стала свідком цього, бо вшосте приїжджаю до Києва потягом", — сказала фон дер Ляйєн.

Своєю чергою президент зазначив, що "залізниця — це значно більше ніж просто транспорт – це гарантія", що українці, економіка та держава не будуть відірвані від європейських країн, які допомагають Україні.

"Залізниця — це гарантія, що області, міста та села у різних частинах країни, навіть під обстрілами російських терористів будуть об‘єднані", — додав Зеленський.

Раніше стало відомо, що керівництво Євросоюзу має намір 8 листопада презентувати звіт, в якому нададуть оцінку прогресу, досягнутому Україною в її заявці на членство. Це буде письмовий звіт, в якому детально опишуть, наскільки Україна просунулася у виконанні необхідних євроінтеграційних реформ.

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