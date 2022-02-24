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На Івано-Франківщині судили 25 посадовців, які виписували премії собі і своїм близьким

Новини регіону / Івано-Франківська область 29-гру, 2023, 18:049 prov 111
Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.
За участі прокурорів на Прикарпатті упродовж 2023 року суди розглянули ряд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені ч.ч.1, 2 статті 172-7 КУпАП, до адміністративної відповідальності притягнуто 25 осіб. 
Серед них – депутати місцевих рад, керівники навчальних закладів, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та освіти. 
Вказані посадовці приймали рішення про власне преміювання, встановлення доплат, преміювання працівників та близьких осіб. 
Всупереч  вимогам ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» вони не повідомляли про наявність у них реального конфлікту інтересів, а також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів, вчиняли дії чи приймали рішення у власних інтересах. 
За результатами розгляду цих справ судами на винних осіб накладено штрафи на суму 92 тис. гривень. 
Також прокурори внесли 21 подання про усунення порушень антикорупційного законодавства. За результатами розгляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5 осіб, у тому числі  1 – звільнено із посади.
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