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Директорку школи притягнуто до відповідальності за те, що призначила чоловіка на керівну посаду

Рівненська область / Новини регіону 11-ноя, 2022, 07:479 prov 0
За участі прокурора Дубенської окружної прокуратури, судом,  за результатами розгляду 2 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (ч. 1, ч. 2 172-7 КУпАП), притягнуто до адміністративної відповідальності керівницю одного з навчальних закладів Дубенського району.
Так, в ході розгляду протоколів з’ясовано, що директорка навчального закладу, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, а також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів, видала наказ про призначення свого чоловіка на посаду завідувача відділу із встановленням відповідної доплати.
Постановою суду директорку визнано винною та накладено адміністративне стягнення у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Для встановлення причин та умов, що сприяли правопорушенню, окружною прокуратурою внесено подання про проведення службового розслідування.
Довідково: упродовж 2022 року за участі прокурорів судами розглянуто 74 справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами їх розгляду прийнято рішення про накладення стягнення у вигляді штрафу. Загалом, на правопорушників судами накладено штрафів на суму 72 тис. гривень.
До адміністративної відповідальності притягнуто 74 особи, з них: 56 – депутатів сільських, селищних, міських, районних рад; 11 – посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування; 5 – посадових осіб юридичних осіб публічного права, по 1 працівнику органів Національної поліції та установ кримінально-виконавчої служби.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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