Директорку школи притягнуто до відповідальності за те, що призначила чоловіка на керівну посаду

За участі прокурора Дубенської окружної прокуратури, судом, за результатами розгляду 2 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (ч. 1, ч. 2 172-7 КУпАП), притягнуто до адміністративної відповідальності керівницю одного з навчальних закладів Дубенського району.Так, в ході розгляду протоколів з’ясовано, що директорка навчального закладу, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, а також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів, видала наказ про призначення свого чоловіка на посаду завідувача відділу із встановленням відповідної доплати.Постановою суду директорку визнано винною та накладено адміністративне стягнення у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Для встановлення причин та умов, що сприяли правопорушенню, окружною прокуратурою внесено подання про проведення службового розслідування.упродовж 2022 року за участі прокурорів судами розглянуто 74 справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами їх розгляду прийнято рішення про накладення стягнення у вигляді штрафу. Загалом, на правопорушників судами накладено штрафів на суму 72 тис. гривень.До адміністративної відповідальності притягнуто 74 особи, з них: 56 – депутатів сільських, селищних, міських, районних рад; 11 – посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування; 5 – посадових осіб юридичних осіб публічного права, по 1 працівнику органів Національної поліції та установ кримінально-виконавчої служби.